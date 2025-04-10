ФОТО. Включая отбор на ЧМ. Сколько матчей сыграет сборная Украины в 2025
Команда Реброва проведет еще 8 матчей до конца этого года
В УАФ показали подробный график матчей сборной Украины до конца 2025 года. Команда Сергея Реброва в этом году сыграет еще восемь матчей, включая шесть встреч отбора ЧМ-2026, которые пройдут осенью.
Соперниками будут Франция, Азербайджан и Исландия.
А летом Украина в Канаде сыграет контрольные встречи с Канадой и Новой Зеландией – обе команды являются участниками финальной части ЧМ-2026.
Сборная Украины открыла год двумя матчами против Бельгии в плей-офф Лиги наций, не сумев выйти в Дивизион А.
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