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Чемпионат мира
10 апреля 2025, 18:01 | Обновлено 10 апреля 2025, 18:15
811
1

ФОТО. Включая отбор на ЧМ. Сколько матчей сыграет сборная Украины в 2025

Команда Реброва проведет еще 8 матчей до конца этого года

10 апреля 2025, 18:01 | Обновлено 10 апреля 2025, 18:15
811
1
ФОТО. Включая отбор на ЧМ. Сколько матчей сыграет сборная Украины в 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

В УАФ показали подробный график матчей сборной Украины до конца 2025 года. Команда Сергея Реброва в этом году сыграет еще восемь матчей, включая шесть встреч отбора ЧМ-2026, которые пройдут осенью.

Соперниками будут Франция, Азербайджан и Исландия.

А летом Украина в Канаде сыграет контрольные встречи с Канадой и Новой Зеландией – обе команды являются участниками финальной части ЧМ-2026.

Сборная Украины открыла год двумя матчами против Бельгии в плей-офф Лиги наций, не сумев выйти в Дивизион А.

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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avk2307
і тут не найшли фото іншого.
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