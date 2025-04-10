ФОТО. Включая отбор на ЧМ. Сколько матчей сыграет сборная Украины в 2025

В УАФ показали подробный график матчей сборной Украины до конца 2025 года. Команда Сергея Реброва в этом году сыграет еще восемь матчей, включая шесть встреч отбора ЧМ-2026, которые пройдут осенью.

Соперниками будут Франция, Азербайджан и Исландия.

А летом Украина в Канаде сыграет контрольные встречи с Канадой и Новой Зеландией – обе команды являются участниками финальной части ЧМ-2026.

Сборная Украины открыла год двумя матчами против Бельгии в плей-офф Лиги наций, не сумев выйти в Дивизион А.