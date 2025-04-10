Чемпионшип. Невероятная борьба за АПЛ, ситуация Плимута + таблица
Плимут Таловерова все еще последний
В Чемпионшипе продолжается плотная борьба за выход в АПЛ. Самые стабильные результаты показывают Лидс и Бернли, которые делят первое место с 85 очками.
Им удалось обойти Шеффилд Юнайтед, который был лидером, но проиграл два матча кряду и занимает третью позицию с 83 пунктами.
В зоне плей-офф находятся Сандерленд (76), Бристоль (63) и Ковентри (62).
Что касается Плимута Максима Таловерова, то команда на прошлой неделе подарила фанам надежду, обыграв Норвич, однако вчера уступила Суонси 0:3.
Плимут остается последним, но за последнее время сократил отставание от спасительной 21-й позиции до пяти очков.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лидс
|41
|24
|13
|4
|80 - 28
|85
|2
|Бёрнли
|41
|23
|16
|2
|55 - 12
|85
|3
|Шеффилд Юнайтед
|41
|26
|7
|8
|56 - 31
|83
|4
|Сандерленд
|41
|21
|13
|7
|57 - 37
|76
|5
|Бристоль Сити
|41
|16
|15
|10
|53 - 44
|63
|6
|Ковентри Сити
|41
|18
|8
|15
|58 - 53
|62
|7
|Мидлсбро
|41
|17
|9
|15
|61 - 50
|60
|8
|Вест Бромвич
|41
|13
|18
|10
|49 - 38
|57
|9
|Миллуолл
|41
|15
|12
|14
|40 - 41
|57
|10
|Уотфорд
|41
|16
|8
|17
|49 - 53
|56
|11
|Норвич
|41
|13
|14
|14
|62 - 56
|53
|12
|Блэкберн
|41
|15
|8
|18
|44 - 45
|53
|13
|Шеффилд Уэнсдей
|41
|14
|11
|16
|56 - 63
|53
|14
|Суонси
|41
|14
|9
|18
|44 - 51
|51
|15
|КПР
|41
|12
|13
|16
|48 - 54
|49
|16
|Престон Норт Энд
|41
|10
|19
|12
|42 - 49
|49
|17
|Портсмут
|41
|12
|9
|20
|48 - 64
|45
|18
|Оксфорд Юнайтед
|41
|11
|12
|18
|42 - 60
|45
|19
|Халл Сити
|41
|11
|11
|19
|40 - 49
|44
|20
|Сток Сити
|41
|10
|14
|17
|42 - 54
|44
|21
|Дерби Каунти
|41
|11
|9
|21
|42 - 52
|42
|22
|Кардифф Сити
|41
|9
|15
|17
|45 - 65
|42
|23
|Лутон Таун
|41
|10
|10
|21
|37 - 62
|40
|24
|Плимут
|41
|8
|13
|20
|42 - 81
|37
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