Чемпионшип. Невероятная борьба за АПЛ, ситуация Плимута + таблица

В Чемпионшипе продолжается плотная борьба за выход в АПЛ. Самые стабильные результаты показывают Лидс и Бернли, которые делят первое место с 85 очками.

Им удалось обойти Шеффилд Юнайтед, который был лидером, но проиграл два матча кряду и занимает третью позицию с 83 пунктами.

В зоне плей-офф находятся Сандерленд (76), Бристоль (63) и Ковентри (62).

Что касается Плимута Максима Таловерова, то команда на прошлой неделе подарила фанам надежду, обыграв Норвич, однако вчера уступила Суонси 0:3.

Плимут остается последним, но за последнее время сократил отставание от спасительной 21-й позиции до пяти очков.