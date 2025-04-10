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Англия
10 апреля 2025, 16:14 | Обновлено 10 апреля 2025, 16:31
397
0

Чемпионшип. Невероятная борьба за АПЛ, ситуация Плимута + таблица

Плимут Таловерова все еще последний

10 апреля 2025, 16:14 | Обновлено 10 апреля 2025, 16:31
397
0
Чемпионшип. Невероятная борьба за АПЛ, ситуация Плимута + таблица
Getty Images/Global Images Ukraine

В Чемпионшипе продолжается плотная борьба за выход в АПЛ. Самые стабильные результаты показывают Лидс и Бернли, которые делят первое место с 85 очками.

Им удалось обойти Шеффилд Юнайтед, который был лидером, но проиграл два матча кряду и занимает третью позицию с 83 пунктами.

В зоне плей-офф находятся Сандерленд (76), Бристоль (63) и Ковентри (62).

Что касается Плимута Максима Таловерова, то команда на прошлой неделе подарила фанам надежду, обыграв Норвич, однако вчера уступила Суонси 0:3.

Плимут остается последним, но за последнее время сократил отставание от спасительной 21-й позиции до пяти очков.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лидс 41 24 13 4 80 - 28 85
2 Бёрнли 41 23 16 2 55 - 12 85
3 Шеффилд Юнайтед 41 26 7 8 56 - 31 83
4 Сандерленд 41 21 13 7 57 - 37 76
5 Бристоль Сити 41 16 15 10 53 - 44 63
6 Ковентри Сити 41 18 8 15 58 - 53 62
7 Мидлсбро 41 17 9 15 61 - 50 60
8 Вест Бромвич 41 13 18 10 49 - 38 57
9 Миллуолл 41 15 12 14 40 - 41 57
10 Уотфорд 41 16 8 17 49 - 53 56
11 Норвич 41 13 14 14 62 - 56 53
12 Блэкберн 41 15 8 18 44 - 45 53
13 Шеффилд Уэнсдей 41 14 11 16 56 - 63 53
14 Суонси 41 14 9 18 44 - 51 51
15 КПР 41 12 13 16 48 - 54 49
16 Престон Норт Энд 41 10 19 12 42 - 49 49
17 Портсмут 41 12 9 20 48 - 64 45
18 Оксфорд Юнайтед 41 11 12 18 42 - 60 45
19 Халл Сити 41 11 11 19 40 - 49 44
20 Сток Сити 41 10 14 17 42 - 54 44
21 Дерби Каунти 41 11 9 21 42 - 52 42
22 Кардифф Сити 41 9 15 17 45 - 65 42
23 Лутон Таун 41 10 10 21 37 - 62 40
24 Плимут 41 8 13 20 42 - 81 37
Полная таблица

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Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Максим Таловеров Плимут Английская Премьер-лига Лидс Бернли
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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