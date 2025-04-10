Стало известно, почему Петько до сих пор не играет за свой новый клуб

Полузащитник Сергей Петько, который должен был присоединиться к Фениксу-Мариуполю перед стартом весенней части Первой лиги, до сих пор официально не стал игроком этого клуба.

Несмотря на ожидания, футболист не появился в заявке команды на матч против «Прикарпатья» (0:0), а на официальном сайте УПЛ его имя до сих пор указано среди игроков «Ингульца».

Петько пока не может быть заявлен за Феникс из-за юридических трудностей. Вероятно, он до сих пор не уладил все формальности по поводу разрыва контракта с «Ингульцем».

Осенью хавбек Сергей Петько оказался в так называемом «черном списке» главного тренера «Ингульца» Василия Кобина. В текущем сезоне УПЛ он сыграл 5 матчей, без забитых голов.