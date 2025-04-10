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Украина. Первая лига
10 апреля 2025, 15:19 | Обновлено 10 апреля 2025, 15:33
497
0

Стало известно, почему Петько до сих пор не играет за свой новый клуб

У Феникса-Мариуполя возникли проблемы с заявкой игрока из-за его контракта с Ингульцом

10 апреля 2025, 15:19 | Обновлено 10 апреля 2025, 15:33
497
0
Стало известно, почему Петько до сих пор не играет за свой новый клуб
ФК Ингулец. Сергей Петько

Полузащитник Сергей Петько, который должен был присоединиться к Фениксу-Мариуполю перед стартом весенней части Первой лиги, до сих пор официально не стал игроком этого клуба.

Несмотря на ожидания, футболист не появился в заявке команды на матч против «Прикарпатья» (0:0), а на официальном сайте УПЛ его имя до сих пор указано среди игроков «Ингульца».

Петько пока не может быть заявлен за Феникс из-за юридических трудностей. Вероятно, он до сих пор не уладил все формальности по поводу разрыва контракта с «Ингульцем».

Осенью хавбек Сергей Петько оказался в так называемом «черном списке» главного тренера «Ингульца» Василия Кобина. В текущем сезоне УПЛ он сыграл 5 матчей, без забитых голов.

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Сергей Петько Феникс Подмонастырь ФСК Мариуполь Первая лига Украины Ингулец трансферы УПЛ трансферы Дмитрий Венков
Николай Степанов Источник: Telegram
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