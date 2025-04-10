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  4. Габриэл ГОМЕС: «Мы много работаем над стандартами»
Украина. Первая лига
10 апреля 2025, 15:49 |
106
0

Габриэл ГОМЕС: «Мы много работаем над стандартами»

Футболист «Металлиста» прокомментировал победу в харьковском дерби

10 апреля 2025, 15:49 |
106
0
Габриэл ГОМЕС: «Мы много работаем над стандартами»
ФК Металлист

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч двух харьковских клубов. Победу со счетом 1:0 одержал «Металлист». Автор единственного гола в этом поединке Габриэл Гомес поделился впечатлениями о матче.

– Габи, ты сыграл свое первое харьковское дерби и оно получилось для тебя победным. Расскажи о своих впечатлениях от игры, ощущал ли на поле особый вес поединка?

– Я начал чувствовать это еще задолго до самого матча. По настроениям в соцсетях, по рассказам партнеров, по общему напряжению перед игрой. Конечно, я хорошо понял для себя важность этого противостояния.

– Ты стал автором победного гола, забив с подачи Кирилла Дигтяря. Это уже не первый твой гол, забитый с его передачи. У вас с ним особое взаимопонимание?

– Да, все в этом моменте получилось просто замечательно! Учитывая, что я уже два года в этой команде, ясно, что мы друг друга хорошо знаем. На тренировках мы много работаем над стандартами, и я хорошо понимаю, куда Кирилл любит подавать. Потому я всегда стараюсь оказаться в той точке, куда он целит своей передачей.

– Болельщики признали тебя лучшим игроком «Металлиста» в харьковском дерби. Что чувствуешь по этому поводу?

– На самом деле я считаю, что это была не самая лучшая игра за «Металлист», но понимаю, что такое решение наши болельщики приняли ввиду забитого гола. Но на этот гол работала вся команда и благодаря совместной работе игроков, тренеров мне удалось забить этот мяч. Однако я благодарю всех наших болельщиков за доверие и внимание ко мне.

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Сергей Турчак Источник: ФК Металлист
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