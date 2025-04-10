Другие новости10 апреля 2025, 14:54 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
10 апреля 2025, 14:54 |
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В четверг, 10 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:45 Легия – Челси
22:00 Лион – Манчестер Юнайтед
22:00 Рейнджерс – Атлетик
22:00 Тоттенхэм – Айнтрахт
КИБЕРСПОРТ
19:00 Barca eSports – Guasones
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