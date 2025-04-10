Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 апреля
Другие новости
10 апреля 2025, 14:54 |
92
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

10 апреля 2025, 14:54 |
92
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

В четверг, 10 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Легия – Челси

Ggbet 6.97 – 4.84 – 1.46

22:00 Лион – Манчестер Юнайтед

Ggbet 2.98 – 3.42 – 2.58

22:00 Рейнджерс – Атлетик

Ggbet 3.99 – 3.58 – 2.06

22:00 Тоттенхэм – Айнтрахт

Ggbet 1.71 – 4.46 – 4.84

КИБЕРСПОРТ

19:00 Barca eSports – Guasones

Ggbet 1.21 – 4.28

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 апреля
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уверенно взяли игру. Шахтер U-19 разбил сверстников из ЛНЗ U-19
Футбол | 10 апреля 2025, 13:59 1
Уверенно взяли игру. Шахтер U-19 разбил сверстников из ЛНЗ U-19
Уверенно взяли игру. Шахтер U-19 разбил сверстников из ЛНЗ U-19

Донецкий коллектив оформил победу со счетом 4:0

Деньги на ветер. Известный клуб недоволен приобретением украинского игрока
Футбол | 10 апреля 2025, 10:50 4
Деньги на ветер. Известный клуб недоволен приобретением украинского игрока
Деньги на ветер. Известный клуб недоволен приобретением украинского игрока

Даниил Сикан разочаровал тренерский штаб «Трабзонспора»

Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Футбол | 10.04.2025, 08:36
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
В УЕФА обсудили отмену овертаймов в плей-офф ЛЧ. Приняли решение
Футбол | 09.04.2025, 17:53
В УЕФА обсудили отмену овертаймов в плей-офф ЛЧ. Приняли решение
В УЕФА обсудили отмену овертаймов в плей-офф ЛЧ. Приняли решение
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
Футбол | 10.04.2025, 07:49
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
10.04.2025, 09:55
Бокс
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
09.04.2025, 09:54 4
Футбол
Склоним головы. Футбольный тренер, убитый снайпером при тушении пожара
Склоним головы. Футбольный тренер, убитый снайпером при тушении пожара
09.04.2025, 09:00 6
Война
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
10.04.2025, 02:23 1
Футбол
ФОТО. Украинка показала жизнь с игроком Барселоны. Счасливые будни
ФОТО. Украинка показала жизнь с игроком Барселоны. Счасливые будни
08.04.2025, 22:36 3
Футбол
Кличко заплатили бешеные деньги за добавление в боксерскую игру
Кличко заплатили бешеные деньги за добавление в боксерскую игру
09.04.2025, 00:21 2
Бокс
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
09.04.2025, 08:37 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем