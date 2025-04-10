СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 апреля

В четверг, 10 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Легия – Челси

6.97 – 4.84 – 1.46

22:00 Лион – Манчестер Юнайтед

2.98 – 3.42 – 2.58

22:00 Рейнджерс – Атлетик

3.99 – 3.58 – 2.06

22:00 Тоттенхэм – Айнтрахт

1.71 – 4.46 – 4.84

КИБЕРСПОРТ

19:00 Barca eSports – Guasones

1.21 – 4.28