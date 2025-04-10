Легионер Полесья: «Тренировка с Усиком – интересный опыт»

Бразильский защитник житомирского «Полесья» Жоао Виалле рассказал о совместной тренировке с украинским боксером Александром Усиком в расположении «волков».

– Тебе удалось поиграть в футбол с Александром Усиком?

– Да-да. Я играл с ним на тренировке. Это был очень интересный и приятный опыт. Я увидел в нем замечательную личность и очень хорошего парня, а потом уже известного человека, и это мне понравилось, – заявил бразилец.

Ранее Жоао Виалле признался, что мог выступать в другом клубе Украинской Премьер-лиги.