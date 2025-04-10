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  4. Легионер Полесья: «Тренировка с Усиком – интересный опыт»
Украина. Премьер лига
10 апреля 2025, 14:54 |
378
0

Легионер Полесья: «Тренировка с Усиком – интересный опыт»

Жоао Виалле заявил, что был рад познакомиться с украинским чемпионом

10 апреля 2025, 14:54 |
378
0
Легионер Полесья: «Тренировка с Усиком – интересный опыт»
ФК Полесье. Александр Усик

Бразильский защитник житомирского «Полесья» Жоао Виалле рассказал о совместной тренировке с украинским боксером Александром Усиком в расположении «волков».

– Тебе удалось поиграть в футбол с Александром Усиком?

– Да-да. Я играл с ним на тренировке. Это был очень интересный и приятный опыт. Я увидел в нем замечательную личность и очень хорошего парня, а потом уже известного человека, и это мне понравилось, – заявил бразилец.

Ранее Жоао Виалле признался, что мог выступать в другом клубе Украинской Премьер-лиги.

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Александр Усик Жоао Виалле Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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