Легионер Полесья: «Тренировка с Усиком – интересный опыт»
Жоао Виалле заявил, что был рад познакомиться с украинским чемпионом
Бразильский защитник житомирского «Полесья» Жоао Виалле рассказал о совместной тренировке с украинским боксером Александром Усиком в расположении «волков».
– Тебе удалось поиграть в футбол с Александром Усиком?
– Да-да. Я играл с ним на тренировке. Это был очень интересный и приятный опыт. Я увидел в нем замечательную личность и очень хорошего парня, а потом уже известного человека, и это мне понравилось, – заявил бразилец.
Ранее Жоао Виалле признался, что мог выступать в другом клубе Украинской Премьер-лиги.
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