«Сделал плохое». Экс-игрок Ромы спустя годы признался в «преступлении»

Бывший полузащитник «Ромы» Фабио Симплисио рассказал интересную историю времен своих выступлений за римский клуб.

«Я сделал что-то плохое. На тренировочной базе у нас была сауна, куда все ребята ходили расслабиться после тренировок. Однажды я помочился в маленькую бутылку с водой, которую потом забыл там.

Из-за этого сауну закрыли на месяц – там стояла невероятная вонь. Все гадали – кто же это сделал. До сегодняшнего дня этого так никто и не знал», – сказал бывший футболист в интервью La Gazzetta dello Sport.

Симплисио выступал за «Рому» с 2010 по 2012 год. В ее составе он сыграл 53 матча и забил 9 голов.

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