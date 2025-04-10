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  4. «Сделал плохое». Экс-игрок Ромы спустя годы признался в «преступлении»
Италия
10 апреля 2025, 13:08 |
300
0

«Сделал плохое». Экс-игрок Ромы спустя годы признался в «преступлении»

Фабио Симплисио рассказал о громкой истории

10 апреля 2025, 13:08 |
300
0
«Сделал плохое». Экс-игрок Ромы спустя годы признался в «преступлении»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Симплисио

Бывший полузащитник «Ромы» Фабио Симплисио рассказал интересную историю времен своих выступлений за римский клуб.

«Я сделал что-то плохое. На тренировочной базе у нас была сауна, куда все ребята ходили расслабиться после тренировок. Однажды я помочился в маленькую бутылку с водой, которую потом забыл там.

Из-за этого сауну закрыли на месяц – там стояла невероятная вонь. Все гадали – кто же это сделал. До сегодняшнего дня этого так никто и не знал», – сказал бывший футболист в интервью La Gazzetta dello Sport.

Симплисио выступал за «Рому» с 2010 по 2012 год. В ее составе он сыграл 53 матча и забил 9 голов.

Ранее в Италии выяснили, почему украинский форвард «Ромы» Артем Довбик не празднует забитые голы.

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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