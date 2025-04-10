«Сделал плохое». Экс-игрок Ромы спустя годы признался в «преступлении»
Фабио Симплисио рассказал о громкой истории
Бывший полузащитник «Ромы» Фабио Симплисио рассказал интересную историю времен своих выступлений за римский клуб.
«Я сделал что-то плохое. На тренировочной базе у нас была сауна, куда все ребята ходили расслабиться после тренировок. Однажды я помочился в маленькую бутылку с водой, которую потом забыл там.
Из-за этого сауну закрыли на месяц – там стояла невероятная вонь. Все гадали – кто же это сделал. До сегодняшнего дня этого так никто и не знал», – сказал бывший футболист в интервью La Gazzetta dello Sport.
Симплисио выступал за «Рому» с 2010 по 2012 год. В ее составе он сыграл 53 матча и забил 9 голов.
Ранее в Италии выяснили, почему украинский форвард «Ромы» Артем Довбик не празднует забитые голы.
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