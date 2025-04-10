Украинский теннисист пробился в четвертьфинал турнира ITF в Турции

Украинский теннисист Алексей Крутых (ATP 539) пробился в четвертьфинал грунтового турнира ITF М25 в Анталье (Турция).

25-летний украинец начал на этой неделе свое выступление на турецких кортах с двух уверенных побед.

На стадии 1/16 финала Алексей в двух сетах переиграл австрийца Денниса Новака (ATP 338), получившего на турнире первый номер посева.

В 1/8 финала Крутых нанес поражение венгерскому теннисисту Штефану Палоши (ATP 560). Для этого украинцу понадобился 1 час и 40 минут времени на корте.

С обеими соперниками украинский теннисист играл впервые.

ITF М25 Анталья. Грунт.

1/16 финала

Алексей Крутых (Украина) – Денниса Новак (Австрия) [1] – 6:4, 6:3

1/8 финала

Алексей Крутых (Украина) – Штефан Палоши (Венгрия) – 6:3, 6:3

В четвертьфинале Алексей Крутых сыграет с победителем противостояния между австралийцем Мэттью Деллаведова (ATP 400) и Муазом Куаме (ATP 1025) из Франции.