Готов сделать все. Гвардиола хочет купить одного из лучших игроков Реала

Английский «Манчестер Сити» интересуется уругвайским полузащитником мадридского «Реала» Федерико Вальверде, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола считает, что 26-летний футболист идеально впишется в систему клуба. Коуч и руководство «Сити» готовы сделать все, для подписания игрока, но «Реал» отпустит его только в случае «предложения, которое будет значительно превышать обычные стандарты».

В сезоне 2024/25 Федерико Вальверде провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо выдвинул «Реалу» новое условие.