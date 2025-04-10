Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Готов сделать все. Гвардиола хочет купить одного из лучших игроков Реала
Англия
10 апреля 2025, 12:38 |
1221
0

Готов сделать все. Гвардиола хочет купить одного из лучших игроков Реала

Федерико Вальверде может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

10 апреля 2025, 12:38 |
1221
0
Готов сделать все. Гвардиола хочет купить одного из лучших игроков Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Английский «Манчестер Сити» интересуется уругвайским полузащитником мадридского «Реала» Федерико Вальверде, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола считает, что 26-летний футболист идеально впишется в систему клуба. Коуч и руководство «Сити» готовы сделать все, для подписания игрока, но «Реал» отпустит его только в случае «предложения, которое будет значительно превышать обычные стандарты».

В сезоне 2024/25 Федерико Вальверде провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо выдвинул «Реалу» новое условие.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Его хотел Реал. Молодой защитник продлил контракт с Севильей
Ждут Лунина? Милан во время переговоров поставил ультиматум Меньяну
Известный журналист – о трансфере Зинченко: «Легче сказать, чем сделать»
Пеп Гвардиола Федерико Вальверде Манчестер Сити Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
Футбол | 10 апреля 2025, 08:18 1
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии

Испанец хочет, чтобы клуб как можно быстрее с ним подписал контракт

С кем сыграет Месси? Определены все полуфиналисты Кубка чемпионов
Футбол | 10 апреля 2025, 08:04 2
С кем сыграет Месси? Определены все полуфиналисты Кубка чемпионов
С кем сыграет Месси? Определены все полуфиналисты Кубка чемпионов

«Ванкувер» вырвал путевку в следующий раунд на последних минутах

Итоги первых матчей 1/4 финала. Разгром от Барселоны, домашняя победа ПСЖ
Футбол | 10.04.2025, 06:23
Итоги первых матчей 1/4 финала. Разгром от Барселоны, домашняя победа ПСЖ
Итоги первых матчей 1/4 финала. Разгром от Барселоны, домашняя победа ПСЖ
Целе – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 10.04.2025, 11:53
Целе – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Целе – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
Футбол | 09.04.2025, 23:42
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
09.04.2025, 08:24 7
Футбол
Кличко заплатили бешеные деньги за добавление в боксерскую игру
Кличко заплатили бешеные деньги за добавление в боксерскую игру
09.04.2025, 00:21 2
Бокс
Арсенал – Реал – 3:0. Магия Райса и разгром королей. Видео голов и обзор
Арсенал – Реал – 3:0. Магия Райса и разгром королей. Видео голов и обзор
09.04.2025, 00:20 2
Футбол
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
08.04.2025, 15:20 6
Футбол
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
09.04.2025, 08:37 10
Футбол
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
09.04.2025, 07:47 7
Футбол
Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?
Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?
08.04.2025, 21:41 15
Футбол
Квалификация ЧМ. Легенда снукера в 62 года совершил камбек против украинца
Квалификация ЧМ. Легенда снукера в 62 года совершил камбек против украинца
09.04.2025, 03:23
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем