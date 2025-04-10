Не прошло и полгода. Английский клуб намерен уволить главного тренера

Главный тренер английского «Лестера» Руд ван Нистелрой покинет свою должность в ближайшее время из-за неубедительных результатов на футбольном поле.

Руководство клуба разочаровалось работой нидерландского специалиста и не планирует ждать окончания сезона. Окончательное решение о судьбе наставника будет принято после матча 32-го тура «Брайтон» – «Лестер».

Руд ван Нистелрой возглавил команду в ноябре 2024 года, однако не сумел существенно улучшить результаты «Лестера» и покинуть зону вылета. На данный момент клуб имеет серию из девяти поражений подряд. Последний раз нидерландский тренер побеждал еще в январе против «Тоттенхэма» (2:1).

«Лестер» набрал 17 баллов и имеет только теоретические шансы на спасение – отставание до 17-й позиции составляет 15 баллов за семь туров до окончания чемпионата.