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  4. Не прошло и полгода. Английский клуб намерен уволить главного тренера
Англия
10 апреля 2025, 11:42 |
412
0

Не прошло и полгода. Английский клуб намерен уволить главного тренера

Руководство «Лестера» разочаровалось в работе Руда ван Нистелроя

10 апреля 2025, 11:42 |
412
0
Не прошло и полгода. Английский клуб намерен уволить главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Руд ван Нистелрой

Главный тренер английского «Лестера» Руд ван Нистелрой покинет свою должность в ближайшее время из-за неубедительных результатов на футбольном поле.

Руководство клуба разочаровалось работой нидерландского специалиста и не планирует ждать окончания сезона. Окончательное решение о судьбе наставника будет принято после матча 32-го тура «Брайтон» – «Лестер».

Руд ван Нистелрой возглавил команду в ноябре 2024 года, однако не сумел существенно улучшить результаты «Лестера» и покинуть зону вылета. На данный момент клуб имеет серию из девяти поражений подряд. Последний раз нидерландский тренер побеждал еще в январе против «Тоттенхэма» (2:1).

«Лестер» набрал 17 баллов и имеет только теоретические шансы на спасение – отставание до 17-й позиции составляет 15 баллов за семь туров до окончания чемпионата.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер Руд ван Нистелрой назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: Footmercato
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