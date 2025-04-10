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  4. «Будет лучшим в Украине»: Легионер Полесья расхвалил Буткевича
Украина. Премьер лига
10 апреля 2025, 13:36 |
513
0

«Будет лучшим в Украине»: Легионер Полесья расхвалил Буткевича

Жоао Виалле высказался о президенте «волков»

10 апреля 2025, 13:36 |
513
0
«Будет лучшим в Украине»: Легионер Полесья расхвалил Буткевича
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Бразильский защитник житомирского «Полесья» Жоао Виалле расхвалил президента «волков» Геннадия Буткевича. Футболист заявил, что функционер очень усердно строит клуб.

– Какое твое мнение о владельце Полесья Геннадии Буткевиче?

– Я считаю, что Буткевич очень хороший президент. Он пытается построить клуб, который будет лучшим в Украине. Думаю, Буткевич добьется этой цели. Он делает все, что в его силах.

У нас отличная структура, отличная идея и отличная ментальность, ведь он очень помогает нам с этим. Всегда, когда приходит Буткевич, он общается с нами и доносит, что мы должны иметь менталитет больших игроков и большой команды, – заявил бразилец.

Ранее Жоао Виалле признался, что мог выступать в другом клубе Украинской Премьер-лиги.

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Геннадий Буткевич Полесье Житомир Жоао Виалле Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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