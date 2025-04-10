Легионер Полесья мог оказаться в другом клубе УПЛ. Почему переход сорвался?

Бразильский защитник житомирского «Полесья» Жоао Виалле заявил, что мог перейти к расположению «Александрии». Бразилец рассказал, почему трансфер не состоялся.

– У тебя были какие-то другие предложения?

– Приблизительно за год до того, как я оказался в Полесье, я почти перешел в Александрию. Однако не сложилось. Пожалуй, не пришло время. Ничего ужасного, я продолжил играться за свою команду.

У меня были и другие предложения из Бразилии после завершения чемпионата, но вариант с Полесьем был лучшим для меня и моей семьи. Мы приняли его, и я ни о чем не жалею. Счастлив здесь, – сказал бразилец.

Ранее Виалле заявил о желании выступать за национальную сборную Украины.