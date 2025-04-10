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Украина. Премьер лига
10 апреля 2025, 10:34 |
158
0

Верес начал подготовку к матчу с Зарей

У ровенчан есть два проблемных кадровых вопроса.

10 апреля 2025, 10:34 |
158
0
Верес начал подготовку к матчу с Зарей
НК Верес

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Вереса» начали подготовку к поединку 24 тура УПЛ – с «Зарей», который состоится 13 апреля.

По имеющейся информации еще по индивидуальной программе тренируется полузащитник Владислав Шарай, который из-за мышечной контузии пропустил предыдущий поединок с «Шахтером». Он может не успеть вернуться в строй к матчу с луганчанами.

До сих пор в расположении «Вереса» отсутствует защитник Василий Гакман. С его восстановлением после серьезной травмы возникли некоторые проблемы и он сможет помочь ривненчанам не раньше мая.

Ранее полузащитник «Вереса» Дмитрий Годя рассказал, что стало причиной крупного поражения ривненчан в 23 туре УПЛ от «Шахтера» – 0:3.

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Верес Ровно Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд травма Владислав Шарай Василий Гакман Заря - Верес
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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