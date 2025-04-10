Верес начал подготовку к матчу с Зарей

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Вереса» начали подготовку к поединку 24 тура УПЛ – с «Зарей», который состоится 13 апреля.

По имеющейся информации еще по индивидуальной программе тренируется полузащитник Владислав Шарай, который из-за мышечной контузии пропустил предыдущий поединок с «Шахтером». Он может не успеть вернуться в строй к матчу с луганчанами.

До сих пор в расположении «Вереса» отсутствует защитник Василий Гакман. С его восстановлением после серьезной травмы возникли некоторые проблемы и он сможет помочь ривненчанам не раньше мая.

Ранее полузащитник «Вереса» Дмитрий Годя рассказал, что стало причиной крупного поражения ривненчан в 23 туре УПЛ от «Шахтера» – 0:3.