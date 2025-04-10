Один из лидеров Оболони избежал серьезной травмы

В поединке 23 тура с «Ингульцом» универсал «Оболони» Константин Бычек, который стал автором победного гола, из-за повреждения на второй тайм не вышел.

Как стало известно Sport.ua, травма оказалась не серьезной и полузащитник уже тренировался в общей группе – на него рулевой Сергей Шищенко сможет рассчитывать в календарном матче с «Черноморцем», который состоится 12 апреля в Киеве.

А вот кто точно не поможет «пивоварам», так это еще один полузащитник Тарас Мороз, у которого перебор желтых карточек.

Сейчас футболисты «Оболони» занимают 13 место в чемпионате, набрав 21 очко.

Ранее защитник «пивоваров» Максим Грисьо поделился впечатлениями от противостояния с «Ингульцом».