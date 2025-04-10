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Украина. Премьер лига
10 апреля 2025, 10:20 |
151
0

Один из лидеров Оболони избежал серьезной травмы

Киевляне начали подготовку к матчу с «Черноморцем»

10 апреля 2025, 10:20 |
151
0
Один из лидеров Оболони избежал серьезной травмы
ФК Оболонь Киев. Константин Бычек

В поединке 23 тура с «Ингульцом» универсал «Оболони» Константин Бычек, который стал автором победного гола, из-за повреждения на второй тайм не вышел.

Как стало известно Sport.ua, травма оказалась не серьезной и полузащитник уже тренировался в общей группе – на него рулевой Сергей Шищенко сможет рассчитывать в календарном матче с «Черноморцем», который состоится 12 апреля в Киеве.

А вот кто точно не поможет «пивоварам», так это еще один полузащитник Тарас Мороз, у которого перебор желтых карточек.

Сейчас футболисты «Оболони» занимают 13 место в чемпионате, набрав 21 очко.

Ранее защитник «пивоваров» Максим Грисьо поделился впечатлениями от противостояния с «Ингульцом».

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Оболонь Киев Черноморец Одесса Константин Бычек Украинская Премьер-лига Оболонь - Черноморец Тарас Мороз чемпионат Украины по футболу дисквалификация инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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