Назван клуб, который планирует пробиться в УПЛ в текущем сезоне

Нападающий «Эпицентра» Иван Бендера прокомментировал результаты клуба, а также признался, что уже в текущем сезоне коллектив из Каменец-Подольского может повыситься в классе:

– Продолжительная пауза перед стартом весенней части сезона негативно или положительно повлияла на вас и команду в целом?

– По моему мнению, эта длительная пауза негативно повлияла на все команды. Полагаю, что не нормально не играть полгода в футбол, но понимаем ситуацию в стране. Возможно, уже в следующем году что-нибудь изменится и таких пауз не будет.

– На чем больше акцентировали внимание во время сборов? Возможно, отметите какие-то положительные изменения в игре?

– Наша команда всегда пытается играть с позиции силы, стремимся как можно больше владеть мячом, доминировать на футбольном поле. Безусловно, до идеала еще далеко, но считаю, что играем неплохо и постепенно прогрессируем.

– Наверное, ключевым является то, что «Эпицентр» зимой сохранил свой состав? С таким сыгранным составом и кадровым потенциалом у команды есть все шансы повыситься в классе?

– В нашей команде играют квалифицированные футболисты, которые уже сейчас могли бы выступать на высоком уровне в УПЛ. Мы можем уже в этом сезоне повыситься в классе. Главное, в каждом матче играть в свой футбол и не отходить от собственной философии, – рассказал Бендера.

«Эпицентр» набрал 32 балла и лидирует в Чемпионской группе Первой лиги. Ближайший преследователь – «Полтава» – отстает на четыре очка.