«Что-то происходит». Забарным интересуется топ-клуб АПЛ

Лондонский «Челси» сохраняет интерес к украинскому защитнику «Борнмута» Илье Забарному, сообщает британский журналист Саймон Филлипс.

По его информации, «синие» рассматривают возможность подписания летом игрока в центр обороны. Сейчас они оценивают несколько вариантов для этого.

Так, в сферу интересов «Челси», кроме Забарного, также входят Джонатан Та («Байер»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Дин Хейсен («Борнмут»), Давид Ганцко («Фейеноорд»), Лоик Баде («Севилья»), Томаш Араужу и Антониу Силва (оба – «Бенфика»).

Относительно же интереса лондонского клуба к украинцу Филлипс написал: «На этой неделе ведущие источники снова вспомнили о Забарном, поэтому, похоже, что-то таки происходит. Клуб всегда интересовался им, и на самом деле начал наблюдать за ним еще до Хейсена».

Ранее Забарный попал в рейтинг самых дорогих защитников мира.