«Что-то происходит». Забарным интересуется топ-клуб АПЛ
Илья находится в поле зрения Челси
Лондонский «Челси» сохраняет интерес к украинскому защитнику «Борнмута» Илье Забарному, сообщает британский журналист Саймон Филлипс.
По его информации, «синие» рассматривают возможность подписания летом игрока в центр обороны. Сейчас они оценивают несколько вариантов для этого.
Так, в сферу интересов «Челси», кроме Забарного, также входят Джонатан Та («Байер»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Дин Хейсен («Борнмут»), Давид Ганцко («Фейеноорд»), Лоик Баде («Севилья»), Томаш Араужу и Антониу Силва (оба – «Бенфика»).
Относительно же интереса лондонского клуба к украинцу Филлипс написал: «На этой неделе ведущие источники снова вспомнили о Забарном, поэтому, похоже, что-то таки происходит. Клуб всегда интересовался им, и на самом деле начал наблюдать за ним еще до Хейсена».
Ранее Забарный попал в рейтинг самых дорогих защитников мира.
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