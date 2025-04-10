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Англия
10 апреля 2025, 11:16 |
940
2

«Что-то происходит». Забарным интересуется топ-клуб АПЛ

Илья находится в поле зрения Челси

10 апреля 2025, 11:16 |
940
2
«Что-то происходит». Забарным интересуется топ-клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Лондонский «Челси» сохраняет интерес к украинскому защитнику «Борнмута» Илье Забарному, сообщает британский журналист Саймон Филлипс.

По его информации, «синие» рассматривают возможность подписания летом игрока в центр обороны. Сейчас они оценивают несколько вариантов для этого.

Так, в сферу интересов «Челси», кроме Забарного, также входят Джонатан Та («Байер»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Дин Хейсен («Борнмут»), Давид Ганцко («Фейеноорд»), Лоик Баде («Севилья»), Томаш Араужу и Антониу Силва (оба – «Бенфика»).

Относительно же интереса лондонского клуба к украинцу Филлипс написал: «На этой неделе ведущие источники снова вспомнили о Забарном, поэтому, похоже, что-то таки происходит. Клуб всегда интересовался им, и на самом деле начал наблюдать за ним еще до Хейсена».

Ранее Забарный попал в рейтинг самых дорогих защитников мира.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Тілько не челсі ! Челсі не для футболістів з України ! Це не тому що футболісти погані , а тому що челсі  лайно ! Там погана уява про Світ  !
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Burevestnik
вірогідність 12-20%%
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