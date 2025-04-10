Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Польша – Швейцария. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Билли Джин Кинг
10 апреля 2025, 08:08 |
113
0

Польша – Швейцария. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг

10 апреля 2025, 08:08 |
113
0
Польша – Швейцария. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Polski Związek Tenisowy. Сборная Польши по теннису

10 апреля состоится матчевое противостояние в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Польши и Швейцарии.

Поединки пройдут на грунтовых кортах Радома, Польша. Старт первой игры запланирован на 16:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Противостояние состоит из трех матчей: два одиночных и один парный. Кто с кем будет проводить игры, станет известно незадолго до начала противостояния.

Польша и Швейцария – соперники Украины. Победитель группы выйдет в финальную часть КБДК.

Заявки сборных Польши и Швейцарии:

Польша:

  • Магда Линетт
  • Майя Хвалинская
  • Катаржина Кава
  • Мартина Кубка

Швейцария:

  • Виктория Голубич
  • Жиль Тайхман
  • Селин Наеф
  • Сюзан Бандекки

Польша – Швейцария. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на SetantaSports+.

Расписание противостояний в группе Е (Квалификация КБДК):

  • 10.04. Польша – Швейцария
  • 11.04. Швейцария – Украина
  • 12.04. Польша – Украина
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
ФОТО. Сборная в полном составе! Как украинские красавицы готовятся к матчам
СВИТОЛИНА: «Сейчас, когда война, важно принимать участие в этих турнирах»
Марта КОСТЮК: «Нам повезло, что мы играем именно тут, на грунте»
женская сборная Польши по теннису женская сборная Швейцарии по теннису Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
Футбол | 10 апреля 2025, 08:18 1
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии

Испанец хочет, чтобы клуб как можно быстрее с ним подписал контракт

Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка
Футбол | 09 апреля 2025, 11:14 19
Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка
Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка

Команды сыграют полуфинальный матч Кубка Украины во Львове

ВИДЕО. Лидеры сборной. Свитолина и Костюк провели совместную тренировку
Теннис | 09.04.2025, 20:36
ВИДЕО. Лидеры сборной. Свитолина и Костюк провели совместную тренировку
ВИДЕО. Лидеры сборной. Свитолина и Костюк провели совместную тренировку
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Футбол | 09.04.2025, 08:37
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
Футбол | 10.04.2025, 00:55
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
09.04.2025, 08:24 7
Футбол
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
10.04.2025, 02:23
Футбол
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
08.04.2025, 15:20 6
Футбол
Склоним головы. Футбольный тренер, убитый снайпером при тушении пожара
Склоним головы. Футбольный тренер, убитый снайпером при тушении пожара
09.04.2025, 09:00 6
Война
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
09.04.2025, 04:09 2
Бокс
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
09.04.2025, 09:54 4
Футбол
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин побил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин побил рекорд Гретцки
08.04.2025, 12:48 20
Хоккей
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
09.04.2025, 07:47 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем