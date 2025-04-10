Польша – Швейцария. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг
10 апреля состоится матчевое противостояние в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Польши и Швейцарии.
Поединки пройдут на грунтовых кортах Радома, Польша. Старт первой игры запланирован на 16:00 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех матчей: два одиночных и один парный. Кто с кем будет проводить игры, станет известно незадолго до начала противостояния.
Польша и Швейцария – соперники Украины. Победитель группы выйдет в финальную часть КБДК.
Заявки сборных Польши и Швейцарии:
Польша:
- Магда Линетт
- Майя Хвалинская
- Катаржина Кава
- Мартина Кубка
Швейцария:
- Виктория Голубич
- Жиль Тайхман
- Селин Наеф
- Сюзан Бандекки
Польша – Швейцария. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на SetantaSports+.
Расписание противостояний в группе Е (Квалификация КБДК):
- 10.04. Польша – Швейцария
- 11.04. Швейцария – Украина
- 12.04. Польша – Украина
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