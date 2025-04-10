10 апреля состоится матчевое противостояние в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Польши и Швейцарии.

Поединки пройдут на грунтовых кортах Радома, Польша. Старт первой игры запланирован на 16:00 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех матчей: два одиночных и один парный. Кто с кем будет проводить игры, станет известно незадолго до начала противостояния.

Польша и Швейцария – соперники Украины. Победитель группы выйдет в финальную часть КБДК.

Заявки сборных Польши и Швейцарии:

Польша:

Магда Линетт

Майя Хвалинская

Катаржина Кава

Мартина Кубка

Швейцария:

Виктория Голубич

Жиль Тайхман

Селин Наеф

Сюзан Бандекки

Польша – Швейцария. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на SetantaSports+.

Расписание противостояний в группе Е (Квалификация КБДК):

10.04. Польша – Швейцария

Польша – Швейцария 11.04. Швейцария – Украина

Швейцария – Украина 12.04. Польша – Украина

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