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Кубок Билли Джин Кинг
10 апреля 2025, 03:47 |
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0

Кто заменил Бенчич? Окончательные заявки сборных Украины, Польши, Швейцарии

Вместо Белинды в сборную Швейцарии вызвали Сюзан Бандекки

10 апреля 2025, 03:47 |
40
0
Кто заменил Бенчич? Окончательные заявки сборных Украины, Польши, Швейцарии
ФТУ

Уже 10 апреля на грунтовых кортах Радома состоится матчевое противостояние между сборными Польши и Швейцарии.

Эти команды – соперницы Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Сине-желтые встретятся с польской сборной 11 апреля, а со швейцарской – 12.

Перед стартом поединков предлагаем ознакомиться с финальными заявками сборных:

Польша:

  • Магда Линетт (WTА 30 – одиночный рейтинг / 95 – парный)
  • Майя Хвалинская (WTA 121 / 104)
  • Катаржина Кава (WTA 156 / 135)
  • Мартина Кубка (WTA 361 / 135)

Украина:

  • Элина Свитолина (WTA 18 – одиночный рейтинг / –)
  • Марта Костюк (WTA 25 / 57)
  • Катарина Завацкая (269 / 623)
  • Людмила Киченок (– / 9)
  • Надежда Киченок (– / 49)

Швейцария:

  • Виктория Голубич (WTA 93 – одиночный рейтинг / 393 – парный)
  • Жиль Тайхман (WTA 96 / 440)
  • Селин Наеф (WTA 178 / 142)
  • Сюзан Бандекки (WTA 189 / –)

За сборную Польши не сыграет вторая ракета мира Ига Свентек. У Швейцарии не выступит олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич. Вместе нее была вызвана Сюзан Бандекки.

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Сюзан Бандекки Жиль Тайхман Майя Хвалинская Магда Линетт Катаржина Кава Элина Свитолина Марта Костюк Катарина Завацкая Людмила Киченок Надежда Киченок Виктория Голубич Селин Наеф женская сборная Украины по теннису женская сборная Швейцарии по теннису женская сборная Польши по теннису Кубок Билли Джин Кинг Украина - Польша Украина - Швейцария
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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