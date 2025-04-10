Кто заменил Бенчич? Окончательные заявки сборных Украины, Польши, Швейцарии
Вместо Белинды в сборную Швейцарии вызвали Сюзан Бандекки
Уже 10 апреля на грунтовых кортах Радома состоится матчевое противостояние между сборными Польши и Швейцарии.
Эти команды – соперницы Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Сине-желтые встретятся с польской сборной 11 апреля, а со швейцарской – 12.
Перед стартом поединков предлагаем ознакомиться с финальными заявками сборных:
Польша:
- Магда Линетт (WTА 30 – одиночный рейтинг / 95 – парный)
- Майя Хвалинская (WTA 121 / 104)
- Катаржина Кава (WTA 156 / 135)
- Мартина Кубка (WTA 361 / 135)
Украина:
- Элина Свитолина (WTA 18 – одиночный рейтинг / –)
- Марта Костюк (WTA 25 / 57)
- Катарина Завацкая (269 / 623)
- Людмила Киченок (– / 9)
- Надежда Киченок (– / 49)
Швейцария:
- Виктория Голубич (WTA 93 – одиночный рейтинг / 393 – парный)
- Жиль Тайхман (WTA 96 / 440)
- Селин Наеф (WTA 178 / 142)
- Сюзан Бандекки (WTA 189 / –)
За сборную Польши не сыграет вторая ракета мира Ига Свентек. У Швейцарии не выступит олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич. Вместе нее была вызвана Сюзан Бандекки.
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