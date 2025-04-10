Кто заменил Бенчич? Окончательные заявки сборных Украины, Польши, Швейцарии

Уже 10 апреля на грунтовых кортах Радома состоится матчевое противостояние между сборными Польши и Швейцарии.

Эти команды – соперницы Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Сине-желтые встретятся с польской сборной 11 апреля, а со швейцарской – 12.

Перед стартом поединков предлагаем ознакомиться с финальными заявками сборных:

Польша:

Магда Линетт (WTА 30 – одиночный рейтинг / 95 – парный)

Майя Хвалинская (WTA 121 / 104)

Катаржина Кава (WTA 156 / 135)

Мартина Кубка (WTA 361 / 135)

Украина:

Элина Свитолина (WTA 18 – одиночный рейтинг / –)

Марта Костюк (WTA 25 / 57)

Катарина Завацкая (269 / 623)

Людмила Киченок (– / 9)

Надежда Киченок (– / 49)

Швейцария:

Виктория Голубич (WTA 93 – одиночный рейтинг / 393 – парный)

Жиль Тайхман (WTA 96 / 440)

Селин Наеф (WTA 178 / 142)

Сюзан Бандекки (WTA 189 / –)

За сборную Польши не сыграет вторая ракета мира Ига Свентек. У Швейцарии не выступит олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич. Вместе нее была вызвана Сюзан Бандекки.