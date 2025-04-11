СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 апреля

В пятницу, 11 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Вольфсбург – РБ Лейпциг

2.88 – 3.87 – 2.45

21:45 Удинезе – Милан

4.17 – 3.60 – 2.01

22:00 Валенсия – Севилья

2.37 – 3.13 – 3.66

ФУТЗАЛ

19:00 Украина – Кипр

1.13 – 7.20 – 19.15

ТЕННИС

16:00 Польша – Украина

3.15 – 1.33

КИБЕРСПОРТ

10:00 GamerLegion – FALCONS

1.88 – 1.93

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