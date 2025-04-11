СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В пятницу, 11 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:30 Вольфсбург – РБ Лейпциг
21:45 Удинезе – Милан
22:00 Валенсия – Севилья
ФУТЗАЛ
19:00 Украина – Кипр
ТЕННИС
16:00 Польша – Украина
КИБЕРСПОРТ
10:00 GamerLegion – FALCONS
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