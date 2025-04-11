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11 апреля 2025, 03:05 | Обновлено 11 апреля 2025, 03:06
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

11 апреля 2025, 03:05 | Обновлено 11 апреля 2025, 03:06
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

В пятницу, 11 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Вольфсбург – РБ Лейпциг

Ggbet 2.88 – 3.87 – 2.45

21:45 Удинезе – Милан

Ggbet 4.17 – 3.60 – 2.01

22:00 Валенсия – Севилья

Ggbet 2.37 – 3.13 – 3.66

ФУТЗАЛ

19:00 Украина – Кипр

Ggbet 1.13 – 7.20 – 19.15

ТЕННИС

16:00 Польша – Украина

Ggbet 3.15 – 1.33

КИБЕРСПОРТ

10:00 GamerLegion – FALCONS

Ggbet 1.88 – 1.93

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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