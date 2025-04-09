ВИДЕО. Это конец? Ямаль забил четвертый гол в ворота Боруссии Дортмунд
Ламин отличился на 77-й минуте
В среду, 9 апреля, проходит матч четвертьфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд.
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Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.
Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Дортмунде. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Бавария» – «Интер».
На 77-й минуте счет в матче стал 4:0 – забил Ламин Ямаль. Испанцу ассистировал бразилец Рафинья.
ВИДЕО. Это конец? Ямаль забил четвертый гол в ворота Боруссии Дортмунд
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