В среду, 9 апреля, проходит матч четвертьфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд.

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Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Дортмунде. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Бавария» – «Интер».

На 77-й минуте счет в матче стал 4:0 – забил Ламин Ямаль. Испанцу ассистировал бразилец Рафинья.

ВИДЕО. Это конец? Ямаль забил четвертый гол в ворота Боруссии Дортмунд