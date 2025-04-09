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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 23:41 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:44
514
0

ВИДЕО. Это конец? Ямаль забил четвертый гол в ворота Боруссии Дортмунд

Ламин отличился на 77-й минуте

09 апреля 2025, 23:41 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:44
514
0
ВИДЕО. Это конец? Ямаль забил четвертый гол в ворота Боруссии Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

В среду, 9 апреля, проходит матч четвертьфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Дортмунде. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Бавария» – «Интер».

На 77-й минуте счет в матче стал 4:0 – забил Ламин Ямаль. Испанцу ассистировал бразилец Рафинья.

ВИДЕО. Это конец? Ямаль забил четвертый гол в ворота Боруссии Дортмунд

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Ламин Ямаль Барселона Боруссия Дортмунд видео голов и обзор Лига чемпионов Барселона - Боруссия Д
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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