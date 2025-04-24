Легенда назвал боксера, который гораздо опаснее Леннокса Льюиса
Фрэнк Бруно поражен мощью Майка Тайсона
Бывший чемпион мира Фрэнк Бруно сравнил легендарных боксеров Майка Тайсона и Леннокса Льюиса.
«Я боксировал с Майком Тайсоном дважды, я боксировал и с Ленноксом Льюисом, и я бы лучше боксировал с Ленноксом каждый день, пять дней в неделю, чем дрался бы еще раз с Майком. Он неуклюжий, низкого роста, опасный. Когда он в форме, то очень опасен», – сказал Фрэнк Бруно.
Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.
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