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24 апреля 2025, 03:50 |
52
0

Легенда назвал боксера, который гораздо опаснее Леннокса Льюиса

Фрэнк Бруно поражен мощью Майка Тайсона

24 апреля 2025, 03:50 |
52
0
Легенда назвал боксера, который гораздо опаснее Леннокса Льюиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Френк Бруно

Бывший чемпион мира Фрэнк Бруно сравнил легендарных боксеров Майка Тайсона и Леннокса Льюиса.

«Я боксировал с Майком Тайсоном дважды, я боксировал и с Ленноксом Льюисом, и я бы лучше боксировал с Ленноксом каждый день, пять дней в неделю, чем дрался бы еще раз с Майком. Он неуклюжий, низкого роста, опасный. Когда он в форме, то очень опасен», – сказал Фрэнк Бруно.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

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Дмитрий Олейник Источник: Ringside24
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