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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 23:29 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:41
251
0

ВИДЕО Это уже разгром! Барселона забила третий гол Боруссии в ЛЧ

Дубль оформил Роберт Левандовски

09 апреля 2025, 23:29 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:41
251
0
ВИДЕО Это уже разгром! Барселона забила третий гол Боруссии в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В среду, 9 апреля, проходит матч четвертьфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Дортмунде. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Бавария» – «Интер».

На 66-й минуте дубль в матче оформил польский голеадор Роберт Левандовски. Для поляка это 11-й гол в текущем сезоне Лиги чемпионов.

ВИДЕО. Это уже разгром! Барселона забила третий гол Боруссии в Лиге чемпионов

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Барселона Боруссия Дортмунд Роберт Левандовски видео голов и обзор Лига чемпионов Барселона - Боруссия Д
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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