В среду, 9 апреля, проходит матч четвертьфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд.

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Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Дортмунде. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Бавария» – «Интер».

На 49-й минуте счет в матче стал 2:0. Голом отличился Левандовски. Роберт проводит 28-й матч против «шмелей» и забил уже 28-й гол.

ВИДЕО. Ночной кошмар для Дортмунда. Левандовски удвоил преимущество Барсы