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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 23:15 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:40
370
0

ВИДЕО. Ночной кошмар для Дортмунда. Левандовски удвоил преимущество Барсы

Поляк забил на 49-й минуте

09 апреля 2025, 23:15 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:40
370
0
ВИДЕО. Ночной кошмар для Дортмунда. Левандовски удвоил преимущество Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В среду, 9 апреля, проходит матч четвертьфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Дортмунде. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Бавария» – «Интер».

На 49-й минуте счет в матче стал 2:0. Голом отличился Левандовски. Роберт проводит 28-й матч против «шмелей» и забил уже 28-й гол.

ВИДЕО. Ночной кошмар для Дортмунда. Левандовски удвоил преимущество Барсы

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Барселона Боруссия Дортмунд видео голов и обзор Лига чемпионов Барселона - Боруссия Д Роберт Левандовски
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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