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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 23:13 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:22
597
0

ВИДЕО. Накрутил оборону: Хвича забил крутой гол в матче ПСЖ – Астон Вилла

Хвича Кварацхелия на 49-й минуте сделал счет 2:1 в пользу парижан

09 апреля 2025, 23:13 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:22
597
0
ВИДЕО. Накрутил оборону: Хвича забил крутой гол в матче ПСЖ – Астон Вилла
Getty Images/Global Images Ukraine

9 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.

Коллективы играют на Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 49-й минуте счет 2:1 в пользу хозяев сделал Хвича Кварацхелия.

Грузинский форвард красиво прошел оборону соперников и вколотил мяч под перекладину в ворота Эмилиано Мартинеса.

❗️ ВИДЕО. Накрутил оборону: Хвича забил крутой гол в матче ПСЖ – Астон Вилла

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Хвича Кварацхелия видео голов и обзор Лига чемпионов ПСЖ Астон Вилла ПСЖ - Астон Вилла
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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