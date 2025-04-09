Лига чемпионов09 апреля 2025, 23:13 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:22
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ВИДЕО. Накрутил оборону: Хвича забил крутой гол в матче ПСЖ – Астон Вилла
Хвича Кварацхелия на 49-й минуте сделал счет 2:1 в пользу парижан
09 апреля 2025, 23:13 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:22
597
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9 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.
Коллективы играют на Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 49-й минуте счет 2:1 в пользу хозяев сделал Хвича Кварацхелия.
Грузинский форвард красиво прошел оборону соперников и вколотил мяч под перекладину в ворота Эмилиано Мартинеса.
❗️ ВИДЕО. Накрутил оборону: Хвича забил крутой гол в матче ПСЖ – Астон Вилла
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