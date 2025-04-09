Экс-форвард Ворсклы о финале Шахтер – Динамо и золоте УПЛ

Экс-форвард «Ворсклы», «Александрии» («Полиграфтехники») и «Металлиста» Сергей Чуйченко в эксклюзивном интервью Sport.ua дал оценку предстоящим полуфиналам Кубка Украины, а также дал прогнозы на финиш этого сезона УПЛ.

– Сергей Александрович, в полуфиналах Кубка Украины состоятся матчи «Буковина» – «Динамо» и «Полесье» – «Шахтер». Есть большая вероятность, что украинское классико будет в финале?

– По идее да. Я скажу, что киевляне, безусловно, обязаны проходить «Буковину». Черновицкая команда «Динамо» по зубам. А «Полесье» поборется с «Шахтером» и нервы «горнякам» потреплет однозначно. Нельзя отбросить «Полесье» из списка возможных финалистов Кубка Украины. Почему? У житомирской команды есть неплохие, квалифицированные футболисты. Если они дадут бой и дисциплинированно сыграют в обороне, то, я считаю, что тяжело будет «Шахтеру». Но в целом предварительно можно сказать, что, если дончане успешно проведут эту встречу с «Полесьем», то в финале будут играть «Динамо» с «Шахтером». Естественно, и предполагается, что в финальном поединке будет классико.

– То есть «Буковину» «Динамо» должно проходить? Но все же всякое может быть, так как это Кубок?

– Я думаю, «Динамо» однозначно должно проходить, потому что квалификация футболистов киевской команды явно лучше. «Буковина» и так много достигла, дойдя до полуфинала. Для клуба из Черновцов это уже как финал.

– В верхней таблице УПЛ вырисовалась тройка лидеров в лице «Динамо», «Александрии» и «Шахтера». В таком положении они могут и финишировать или будут изменения? Как считаете?

– Я прогноз давал ранее где-то четыре месяца назад и говорил, что эта тройка будет бороться за медали. Я такой вывод сделал, потому как они показывали хороший футбол. В связи с этим именно «Динамо», «Александрия» и «Шахтер» являются фаворитами этого сезона УПЛ. Хоть у «Динамо» календарь чуть-чуть и сложнее, я считаю, что в этом году киевляне своим шансом воспользуются. Я считаю, что «Динамо» будет чемпионом Украины. А за второе место будет борьба серьезная. У «Александрии» остались послабее соперники. У «Шахтера» оппоненты будут чуть-чуть посильнее. Но многое будет зависеть от «Александрии». Если команда Ротаня все свои поединки достойно сыграет и победит в них, тогда она займет второе место. Но все же можно сказать, что вся борьба впереди. Естественно, «Шахтер» не устраивает третье место. Дончане будут бороться и стараться занять хотя бы вторую позицию. Потому что киевляне сильно оторвались. И, учитывая то, какую игру динамовцы показывают в этом сезоне УПЛ, тяжело будет их догнать.

– По поводу того, кто станет лучшим голеадором УПЛ что думаете?

– Думаю, что Ванат однозначно, как я ранее и давал прогноз. Я считаю, что все-таки он станет лучшим голеадором этого сезона Премьер-лиги. Понятно, что конкуренты тоже забивают, но, я считаю, что все же Ванат займет первое место в этом рейтинге.