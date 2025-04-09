Умер бывший скаут Спортинга. Он когда-то привел Фигу и Роналду

На 78-м году жизни скончался бывший скаут португальского «Спортинга» Аурелио Перейра.

В свое время именно Перейра привел в клуб Криштиану Роналду.

Звезда португальского футбола прокомментировал смерть Аурелио в своих соцсетях.

«Это один из великих символов мирового спорта. Он нас оставил, но в наших сердцах его наследие будет жить вечно. Я никогда не перестану быть благодарным ему за все, что он сделал для меня и других игроков.

Спасибо, мистер Аурелио! Покойся с миром», – написал Роналду.

Аурелио Перейра также увидел талант у таких футболистов, как Луиш Фигу, Нани и Рикарду Куарежма.