Другие новости09 апреля 2025, 19:49 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
09 апреля 2025, 19:49 |
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В среду, 9 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:45 Суонси – Плимут
22:00 Барселона – Боруссия Дортмунд
22:00 ПСЖ – Астон Вилла
22:45 Тирсенсе – Бенфика
КИБЕРСПОРТ
21:00 Barca eSports – Veni Vidi Vici
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