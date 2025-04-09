Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 апреля
Другие новости
09 апреля 2025, 19:49 |
55
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

09 апреля 2025, 19:49 |
55
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

В среду, 9 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Суонси – Плимут

Ggbet 1.65 – 3.82 – 5.41

22:00 Барселона – Боруссия Дортмунд

Ggbet 1.31 – 6.45 – 9.90

22:00 ПСЖ – Астон Вилла

Ggbet 1.53 – 4.76 – 6.45

22:45 Тирсенсе – Бенфика

Ggbet 30.00 – 12.20 – 1.06

КИБЕРСПОРТ

21:00 Barca eSports – Veni Vidi Vici

Ggbet 1.55 – 2.36

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 апреля
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Милевский и Алиев встретились с начальником ГУР
Футбол | 09 апреля 2025, 19:32 1
ФОТО. Милевский и Алиев встретились с начальником ГУР
ФОТО. Милевский и Алиев встретились с начальником ГУР

Кирилл Буданов сделал общую фотографию с экс-игроками киевского «Динамо»

Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»
Футбол | 09 апреля 2025, 09:07 1
Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»
Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»

Андрей прокомментировал победный гол «Валенсии» в последнем матче Ла Лиги

Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
Футбол | 09.04.2025, 13:38
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
Футбол | 09.04.2025, 12:07
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Футбол | 09.04.2025, 08:24
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал – Реал – 3:0. Магия Райса и разгром королей. Видео голов и обзор
Арсенал – Реал – 3:0. Магия Райса и разгром королей. Видео голов и обзор
09.04.2025, 00:20 1
Футбол
Квалификация ЧМ. Легенда снукера в 62 года совершил камбек против украинца
Квалификация ЧМ. Легенда снукера в 62 года совершил камбек против украинца
09.04.2025, 03:23
Снукер
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
09.04.2025, 08:37 8
Футбол
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
09.04.2025, 08:24 6
Футбол
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
09.04.2025, 04:09 2
Бокс
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
08.04.2025, 07:34 3
Футбол
АЛГИЕРИ: «Никто не хочет его боя с Усиком. Это сотни миллионов долларов»
АЛГИЕРИ: «Никто не хочет его боя с Усиком. Это сотни миллионов долларов»
09.04.2025, 04:58 2
Бокс
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
07.04.2025, 21:18 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем