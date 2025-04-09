СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 апреля

В среду, 9 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Суонси – Плимут

1.65 – 3.82 – 5.41

22:00 Барселона – Боруссия Дортмунд

1.31 – 6.45 – 9.90

22:00 ПСЖ – Астон Вилла

1.53 – 4.76 – 6.45

22:45 Тирсенсе – Бенфика

30.00 – 12.20 – 1.06

КИБЕРСПОРТ

21:00 Barca eSports – Veni Vidi Vici

1.55 – 2.36