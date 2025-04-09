Младен БАРТУЛОВИЧ: «Голы Мичина и Будковского – это плоды их работы»

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал выездную победу над «Ворсклой» (1:2), высказался о голах лидеров луганской команды, а также поделился ожиданиями от поединка с «Вересом».

– Младен, после такого «холодного душа» от «Колоса» «Заре» удалось собраться и победить на выезде «Ворсклу». Как оцените результат этой встречи?

– После поражения от «Колоса» очень хотелось увидеть реакцию команды в игре с «Ворсклой». И считаю, что она была очень хорошая. Первые 60 минут матча мы доминировали и были лучше. Мы создавали моменты и заслуженно повели в счете. Потом была красная карточка у ворсклян и получился такой провал у нас. Но мы эти моменты уже обсудим с командой и разберем, почему было так. Но самое главное – это итог матча. Важно то, что мы после пропущенного гола собрались, создали несколько моментов, в дополнительное время забили победный гол и заработали три очка в этой игре. Это самое важное для нас.

– Снова показали результативность Будковский и Мичин. Петар вообще в дополнительное время победный гол забил. Для Мичина это 8-й гол, а для Будковского – 7-й. Парни набрали хорошую форму? Радуют они?

– Голы Мичина и Будковского – это плоды их работы. Они профессионалы, которые стараются на тренировках, отдаются в играх. И как итог, это приводит к их голам. Они выполняют то, что от них требуется на футбольном поле. Конечно, радует их игра. Хочется, чтобы и остальные игроки подтягивались к их показателям по голам. Хочется, чтобы остальные футболисты также улучшили статистику по своим забитым мячам и по результативности.

– Для «Зари» эта победа стала седьмой подряд в противостояниях с «Ворсклой». Это рекордный показатель для луганчан в чемпионате Украины в матчах против одного и того же соперника. Приятно вписать свое имя в историю?

– Да, я читал об этом. Но самое главное для нас было в этом матче добиться победы. Это самое важное было для нас

– Также для вас, как для тренера, эта победа стала 10-й в рамках УПЛ во главе разных команд. Рады такому юбилею?

– Конечно, радует, что это десятая юбилейная победа. Но хочется, чтобы их было намного больше в будущем.

– Что можете сказать по поводу Владислава Супряги? В ближайших матчах может он выйти на поле?

– Были у Супряги небольшие проблемы во время паузы на матчи сборных. Он болел несколько дней. Пропустил матч с «Оболонью». Но сейчас Влад опять находится в полном тренировочном процессе. Я думаю, у него, как и у всех остальных футболистов, обязательно будет шанс в следующих поединках.

– От игры с «Вересом» какие ожидания? Как готовитесь к матчу с ровненской командой?

– Мы готовимся в нормальном недельном цикле нашем. Мы смотрим и разбираем соперника. Анализируем свою игру и готовимся к матчу с серьезным соперником, который в поединках с «Полесьем» и «Шахтером» показал очень хороший футбол. Считаю, что «Верес» - это очень хорошая команда. Я думаю, что будет очень интересная игра.