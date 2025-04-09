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  4. ФОТО. Милевский и Алиев встретились с начальником ГУР
Украина. Премьер лига
09 апреля 2025, 19:32 | Обновлено 09 апреля 2025, 19:44
2214
2

ФОТО. Милевский и Алиев встретились с начальником ГУР

Кирилл Буданов сделал общую фотографию с экс-игроками киевского «Динамо»

09 апреля 2025, 19:32 | Обновлено 09 апреля 2025, 19:44
2214
2
ФОТО. Милевский и Алиев встретились с начальником ГУР
Instagram. Артем Милевский, Кирилл Буданов и Александр Алиев

Бывший футболисты киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев встретились с начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

Соответствующим фото в своем Instagram поделился Александр Алиев.

Кирилл Буданов имеет звание генерал-майора, а в 2024 году получил звание Героя Украины – высшая степень отличия, которая предоставляется гражданам Украины за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося трудового достижения.

Ранее Артем Милевский прокомментировал приезд Франческо Тотти в россию.

ФОТО. Милевский и Алиев встретились с начальником ГУР

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Кирилл Буданов Артем Милевский Александр Алиев Динамо Киев российско-украинская война фото
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 2
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turist86
Підуть у розвідку. Алієв у Хабаровськ, Мілевський у Мінськ 
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+4
MaximusOne
Він якось дивно на всіх фотках стоїть, як робот.
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+1
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