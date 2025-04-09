Бывший футболисты киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев встретились с начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

Соответствующим фото в своем Instagram поделился Александр Алиев.

Кирилл Буданов имеет звание генерал-майора, а в 2024 году получил звание Героя Украины – высшая степень отличия, которая предоставляется гражданам Украины за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося трудового достижения.

Ранее Артем Милевский прокомментировал приезд Франческо Тотти в россию.

ФОТО. Милевский и Алиев встретились с начальником ГУР