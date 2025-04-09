Экс-вратарь сборной Англии: «Невозможно. Без шансов для Куртуа»

Бывший вратарь Вест Хэма, Лидса, Челси и сборной Англии Роб Грин считает, что у кипера Реала Тибо Куртуа не было шансов отразить удары хавбека Деклана Райса, который оформил дубль со штрафных в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Без шансов для Куртуа в обоих случаях. Невозможно отбить, даже если он лучший вратарь мира и обладает таким размахом рук. Два абсолютно идеальных удара».

«Все говорят, мол, удар во вратарский угол, Куртуа должен был брать и ничего особенного в ударе не было. Это не так. Нужно отдать должное Райсу. Это словно определение идеальных штрафных в словаре», – считает Грин.

Многие эксперты отмечают, что Куртуа ошибся и неправильно поставил стенку.