Игрок Эспаньола попал в секс-скандал. Его обвиняет работница клуба

28-летнего полузащитника «Эспаньола» Альваро Агуардо обвинила в изнасиловании работница клуба.

Об этом сообщает издание El Periodico.

По словам пострадавшей, инцидент произошел еще в прошлом году на вечеринке, посвященной выходу клуба в Ла Лигу. На показаниях она заявила, что футболист изнасиловал ее в туалете ночного клуба.

По информации девушки, это произошло 23 июня, но она заявила о преступлении в январе из-за того, что боялась увольнения с работы.

В футбольном клубе «Эспаньол» подтвердили, что Агуардо находится под следствием и сейчас даст свои показания только в мае.

По информации правоохранителей, они не смогли найти доказательства, которые указывали бы на преступление, поскольку девушка обратилась слишком поздно. В ночном клубе уже успели удалить записи с камер видеонаблюдения, ведь они не хранятся более полугода.

Футболист данный инцидент не комментирует.