Игрок Эспаньола попал в секс-скандал. Его обвиняет работница клуба
Альваро Агуардо подозревается в изнасиловании во время вечеринки
28-летнего полузащитника «Эспаньола» Альваро Агуардо обвинила в изнасиловании работница клуба.
Об этом сообщает издание El Periodico.
По словам пострадавшей, инцидент произошел еще в прошлом году на вечеринке, посвященной выходу клуба в Ла Лигу. На показаниях она заявила, что футболист изнасиловал ее в туалете ночного клуба.
По информации девушки, это произошло 23 июня, но она заявила о преступлении в январе из-за того, что боялась увольнения с работы.
В футбольном клубе «Эспаньол» подтвердили, что Агуардо находится под следствием и сейчас даст свои показания только в мае.
По информации правоохранителей, они не смогли найти доказательства, которые указывали бы на преступление, поскольку девушка обратилась слишком поздно. В ночном клубе уже успели удалить записи с камер видеонаблюдения, ведь они не хранятся более полугода.
Футболист данный инцидент не комментирует.
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