В Реале хотят избавиться от звезды нападения. Это не Винисиус

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго может покинуть королевский клуб летом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, ухода 24-летнего футболиста хотят болельщики «сливочных». Он разочаровал фанатов слабыми выступлениями в последние месяцы.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 45 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов предложить за Родриго 120 миллионов евро.