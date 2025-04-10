В Реале хотят избавиться от звезды нападения. Это не Винисиус
Болельщики королевского клуба недовольны игрой Родриго
Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго может покинуть королевский клуб летом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, ухода 24-летнего футболиста хотят болельщики «сливочных». Он разочаровал фанатов слабыми выступлениями в последние месяцы.
В сезоне 2024/25 Родриго провел 45 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Челси» готов предложить за Родриго 120 миллионов евро.
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