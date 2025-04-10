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Испания
10 апреля 2025, 14:17 | Обновлено 10 апреля 2025, 14:29
1157
0

В Реале хотят избавиться от звезды нападения. Это не Винисиус

Болельщики королевского клуба недовольны игрой Родриго

10 апреля 2025, 14:17 | Обновлено 10 апреля 2025, 14:29
1157
0
В Реале хотят избавиться от звезды нападения. Это не Винисиус
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго может покинуть королевский клуб летом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, ухода 24-летнего футболиста хотят болельщики «сливочных». Он разочаровал фанатов слабыми выступлениями в последние месяцы.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 45 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов предложить за Родриго 120 миллионов евро.

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Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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