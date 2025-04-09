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Англия
09 апреля 2025, 18:58 |
226
0

Арсенал продлит контракты двух главных талантов команды

Нванери и Льюис-Скелли оперативно получили предложения о новых контрактах

09 апреля 2025, 18:58 |
226
0
Арсенал продлит контракты двух главных талантов команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Нванери и Льюис-Скелли

Арсенал намерен оперативно продлить контракты двух юных игроков, которые в нынешнем сезоне сумели закрепиться в первой команде.

Сообщается, что переговоры о новых соглашения уже ведутся с левым защитником Майлзом Льюисом-Скелли и универсальным атакующим хавбеком/форвардом Итаном Нванери.

Контракты игроков завершаются летом 2026 года.

18-летний Льюис-Скелли в сезоне провел 32 матча, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

18-летний Нванери в нынешнем сезоне провел 31 матч, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

Лондонская команда в АПЛ идет на второй позиции, а в первом четвертьфинале Лиги чемпионов обыграла Реал 3:0.

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Майлз Льюис-Скелли Итан Нванери Арсенал Лондон продление контракта Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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