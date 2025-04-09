Экс-игрок Реала рассказал, почему Куртуа пропустил голы со штрафных

Экс-хавбек Реала Кларенс Зеедорф обвинил вратаря Реала Тибо Куртуа в пропущенных голах со штрафных от Деклана Райса в четвертьфинале Лиги чемпионов против Арсенала, однако считает, что никто не сумел бы отразить такие удары.

«Райс все отлично прочитал, он увидел, что Куртуа грубо ошибся и плохо поставил стенку. Слишком много пространства, мало игроков в стенке. Райс показал уверенность в своих силах, чтобы так пробить в таком матче».

«Думаю, даже Супермен не отразил бы тот первый штрафной удар», – сказал Зеедорф.