Лига чемпионов09 апреля 2025, 17:30 |
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Экс-игрок Реала рассказал, почему Куртуа пропустил голы со штрафных
Зеедорф отметил класс Райса
09 апреля 2025, 17:30 |
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Экс-хавбек Реала Кларенс Зеедорф обвинил вратаря Реала Тибо Куртуа в пропущенных голах со штрафных от Деклана Райса в четвертьфинале Лиги чемпионов против Арсенала, однако считает, что никто не сумел бы отразить такие удары.
«Райс все отлично прочитал, он увидел, что Куртуа грубо ошибся и плохо поставил стенку. Слишком много пространства, мало игроков в стенке. Райс показал уверенность в своих силах, чтобы так пробить в таком матче».
«Думаю, даже Супермен не отразил бы тот первый штрафной удар», – сказал Зеедорф.
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