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Украина. Премьер лига
09 апреля 2025, 17:23 | Обновлено 09 апреля 2025, 17:32
478
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известный функционер получил должность в УАФ

Дедышин стал техническим директором ассоциации

09 апреля 2025, 17:23 | Обновлено 09 апреля 2025, 17:32
478
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известный функционер получил должность в УАФ
УАФ. Игорь Дедышин

УАФ объявила о назначении Игоря Дедышина техническим директором ассоциации. Специалист уже приступил к работе, однако УАФ не уточняет, что именно входит в его обязанности.

С 2002 года работал на различных руководящих должностях в ФК «Карпаты» (Львов), а с августа 2009 по июль 2015 занимал должность генерального директора клуба.

В 2016-2017 годах был генеральным директором ФК «Верес» (Ровно) и НК «Целье» (Словения).

С начала 2018 года занимался строительством академии футбола ФК «Рух» (Львов), а 24 июля 2019 стал генеральным директором львовского клуба.

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Игорь Дедышин Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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