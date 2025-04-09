ОФИЦИАЛЬНО. Известный функционер получил должность в УАФ

УАФ объявила о назначении Игоря Дедышина техническим директором ассоциации. Специалист уже приступил к работе, однако УАФ не уточняет, что именно входит в его обязанности.

С 2002 года работал на различных руководящих должностях в ФК «Карпаты» (Львов), а с августа 2009 по июль 2015 занимал должность генерального директора клуба.

В 2016-2017 годах был генеральным директором ФК «Верес» (Ровно) и НК «Целье» (Словения).

С начала 2018 года занимался строительством академии футбола ФК «Рух» (Львов), а 24 июля 2019 стал генеральным директором львовского клуба.