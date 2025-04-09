Другие новости09 апреля 2025, 20:03 | Обновлено 09 апреля 2025, 20:08
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В дом экс-игрока Челси и Ливерпуля бросили гранату. Известно его состояние
Йосси Бенаюн подвергся атаке
09 апреля 2025, 20:03 | Обновлено 09 апреля 2025, 20:08
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Бывший футболист английских «Челси», «Ливерпуля» и сборной Израиля Йосси Бенаюн подвергся циничной атаке.
По информации британских СМИ, 6 апреля неизвестный мужчина подъехал на мотоцикле под дом Бенаюна в Тель-Авиве и оставил у дверей дома гранату. Произошел взрыв, который вызвал пожар. К счастью, экс-футболист и его семья не пострадали.
Сам Бенаюн считает, что злоумышленник выбрал его в качестве жертвы по ошибке.
Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе обокрали дом известного баскетболиста
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