Реал стал последним. Компьютер Opta назвал фаворита на победу в ЛЧ

Суперкомпьютер Opta считает, что после вчерашней победы над Реалом 3:0 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов Арсенал стал новым фаворитом на победу в турнире.

Лондонской команде отдают 28,4%.

Далее идут Барселона (22,4%), которая была лидером после вылета Ливерпуля, а также Интер (21,1%), ПСЖ (18,%) и Бавария (3,7%). Реал упал на последнее место, имея лишь 1,1% на победу в турнире.

У команды Карло Анчелотти будет возможность изменить ситуацию через неделю в ответном матче.