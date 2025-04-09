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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 16:28 | Обновлено 09 апреля 2025, 16:29
1747
0

Реал стал последним. Компьютер Opta назвал фаворита на победу в ЛЧ

В лидеры вышел Арсенал после триумфа в первом матче с Реалом

09 апреля 2025, 16:28 | Обновлено 09 апреля 2025, 16:29
1747
0
Реал стал последним. Компьютер Opta назвал фаворита на победу в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Суперкомпьютер Opta считает, что после вчерашней победы над Реалом 3:0 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов Арсенал стал новым фаворитом на победу в турнире.

Лондонской команде отдают 28,4%.

Далее идут Барселона (22,4%), которая была лидером после вылета Ливерпуля, а также Интер (21,1%), ПСЖ (18,%) и Бавария (3,7%). Реал упал на последнее место, имея лишь 1,1% на победу в турнире.

У команды Карло Анчелотти будет возможность изменить ситуацию через неделю в ответном матче.

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Opta Барселона Интер Милан ПСЖ Бавария
Иван Зинченко Источник: BBC
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