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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 15:50 |
134
0

Унаи ЭМЕРИ: «Астон Вилла – важный клуб в истории футбола»

Наставник английского клуба поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов

09 апреля 2025, 15:50 |
134
0
Унаи ЭМЕРИ: «Астон Вилла – важный клуб в истории футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

9 апреля состоится матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором сойдутся французский ПСЖ и английская «Астон Вилла». Накануне этого противостояния наставник гостей Унаи Эмери ответил на вопросы журналистов:

О работе в Париже: Я провел здесь два года и всегда благодарен за опыт, который здесь получил. Все, что я делал раньше, осталось в моем прошлом и помогло мне стать тем тренером, которым я являюсь сейчас. Впервые возвращаюсь сюда, в Париж, на Парк де Пренс. Для меня это нечто особенное. Я очень горжусь тем, что играю в Лиге чемпионов за Астон Виллу и пытаюсь насладиться этим четвертьфиналом.

О прогрессе Астон Виллы: Астон Вилла – важный клуб в истории футбола. Они выиграли Кубок европейских чемпионов в 1982 году, и это нечто особенное. Когда я приехал сюда два с половиной года назад, то знал эту историю. В тот момент вызовом было стать претендентом на трофеи, снова играть в Европе и в Лиге чемпионов.

Следующая задача – поддерживать последовательность. Играть в Париже в четвертьфинале Лиги чемпионов – это нечто действительно особенное и удивительное для всех, кто связан с Астон Виллой, но мы хотим делать это стабильно.

Мы встретимся с ПСЖ, который обыграл Ливерпуль, но парижский клуб показал фантастический футбол и победил. Теперь с Реалом, Баварией, Барселоной, ПСЖ – фавориты. То, как мы с ними сыграем – это действительно огромный вызов для меня и игроков.

О Маркусе Рэшфорде: Он хороший парень, скромный и очень сильный профессиональный игрок. Маркус действительно доволен своими товарищами по команде и требователен к себе во всем, чего мы хотим от него в команде.

Я думаю, что он играет свободно и комфортно – это самое главное. Важно сначала установить с ним связь как с человеком, а затем установить связь с ним как с игроком. Его прогресс здесь становится лучше. Он играет на двух разных позициях, сначала начинал как левый вингер, а теперь играет больше как нападающий. То, как он может максимально использовать свои качества с нами – впечатляет.

О встрече с Луисом Энрике: Он один из лучших тренеров в мире и доказывает это результатами. Не только в Барселоне, но и в ПСЖ, в сборной Испании.

Я сталкивался с ним много раз и всегда было тактически сложно защищаться и навязывать свою игру или доминировать, потому что он очень требователен к тому, как он создает и выстраивает свою команду.

Они очень хороши в прессинге с теми игроками, которые у них есть. В ПСЖ сохраняют владение мячом и очень, очень агрессивны и интенсивны в каждом действии, которое они делают на всем поле.

Нас ждет вызов, но мы хотим соревноваться и быть главными героями на поле. Надеюсь, мы сможем посмотреть очень хороший матч с очень хорошими игроками, которые сделают все возможное для Астон Виллы.

Поединок ПСЖ – Астон Вилла пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Астон Вилла ПСЖ ПСЖ - Астон Вилла Унаи Эмери пресс-конференция
Николай Титюк Источник: ФК Астон Вилла
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