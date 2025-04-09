Умер голкипер сборной Бразилии, который играл на провальном ЧМ для команды

На 88-м году жизни в Бразилии умер экс-голкипер Манга Аилтон, который был участником чемпионата мира в 1966 году.

Именно тогда бразильцы не смогли преодолеть групповой этап и сенсационно вылетели из турнира.

Аилтон был основным голкипером клуба «Ботафого», за который сыграл 442 матча и пропустил 394 мяча. Также играл за бразильские «Интернасиональ», «Операрио», «Коритибу» и «Гремио».

Четыре сезона также был голкипером уругвайского «Насионаля».

В 1965 году дебютировал за сборную Бразилии в матче против ФРГ (2:0). В 1966 году принял участие в чемпионате мира в Англии. Сборная Бразилии попала в одну группу с Португалией, Венгрией и Болгарией.

Манга Аилтон в первых двух матчах участия не принимал. Тогда бразильцы победили Болгарию (2:0) и проиграли Венгрии (1:3).

В матче против Португалии Манга вышел в основном составе. Команде нужна была только победа, но все началось с того, что голкипер Бразилии на 15-й минуте неудачно отбил мяч на голову Антониу Симойншу, который открыл счет в матче.

В итоге бразильцы тот матч проиграли (1:3) и уехали домой, не преодолев групповой этап.