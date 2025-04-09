«Отличная идея. Тогда все решится». Клопп в мае вернется в Ливерпуль

Бывший тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп в мае вернется в Англию – специалиста пригласили выступить в качестве спикера на торжественном ужине.

Немецкий наставник посетит матч «мерсисайдцев» в последнем туре – подопечные Арне Слота сыграют на «Энфилде» против «Кристал Пэлас». Кроме этого Клоппу предложили подняться на автобус во время чемпионского парада по городу, однако он пока не согласился:

«Я точно буду в Ливерпуле в мае, но пока не знаю о моем пребывании в автобусе. Это отличная идея, но нужно приехать сначала в Англию – тогда все и решится. Я буду на последней игре команды», – сообщил Клопп.

«Мерсисайдцы» набрали 73 балла и продолжают возглавлять турнирную таблицу. Ближайший преследователь – «Арсенал» – отстает на 11 очков.