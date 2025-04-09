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Украина. Премьер лига
09 апреля 2025, 13:54 | Обновлено 09 апреля 2025, 13:55
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Герман КУДЗИЕВ: «Фоменко мне говорил: «Беги отсюда»

Эксклюзивное интервью с одним из патриархов днепровского футбола

09 апреля 2025, 13:54 | Обновлено 09 апреля 2025, 13:55
549
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Герман КУДЗИЕВ: «Фоменко мне говорил: «Беги отсюда»
Фото из архива Германа Кудзиева

Герман Валентинович Кудзиев – один из патриархов днепровского футбола, которому сейчас идет уже 86-й год (родился 5 августа 1939 года). Он играл не только за «Днепр», но и за днепропетровский «Металлург», а таких личностей остались просто единицы. С другой стороны, в Днепре Герман Валентинович более известен именно как детский тренер, ведь через его руки прошли сотни, если не тысячи юных футболистов.

Просто посмотрите на выписки из его «Трудовой книжки»:

09.04.1963 – 30.03.1964 – Южмаш, слесарь цеха №26

01.10.1964 – 25.10.1966 – сборочный цех инженер-испытатель (Красноярск)

04.01.1967 – 05.09.1967 – Южмаш, мастер цеха №26

14.09.1967 – 21.11.1073 – ЗКЛ, мастер технического контроля

25.11.1973 – 18.07.1975 – директор ДЮСШ колхоза им. ХХІІ партсъезда (Межирич, Павлоградский район)

12.11.1975 – 06.02.1976 – тренер ДЮСШ-1

18.02.1976 – тренер СДЮШОР «Днепр-75»

01.03.1979 – 04.01.1987 – старший тренер СДЮШОР «Днепр-75»

05.01.1987 – 14.12.1987 – старший тренер ФК «Шахтер» (Павлоград)

26.12.1987 – 06.06.1988 – главный тренер ФК «Кривбасс» (Кривой Рог)

27.06.1988 – 10.01.1997 – тренер СДЮШОР «Днепр-75»

23.06.2000 – 01.09.2003 – тренер ДЮСШ «Днепромайн»

06.10.2003 – 13.05.2021 – тренер ДЮСШ-12

14.05.2021 – 08.09.2023 – тренер ДЮСШ-7

А еще он был тренером женской команды «Днепр», когда она только создавалась в последние годы существования СССР.

Мы встретились дома у Германа Валентиновича, смотрим десятки старых фотографий и погружаемся в воспоминания...

По статистике, в период с 1958 по 1962 годы Герман Кудзиев провел за днепропетровский «Металлург»/«Днепр» в классе «Б» и в Кубке СССР 47 официальных матчей, в которых забил 6 или 7 мячей. С этой нестыковки мы и начали.

Игрок

– Герман Валентинович, как историк нашего футбола сразу спрошу об одной игре, по которой есть разные варианты авторства голов. В 1959-м «Металлург» в классе «Б» принимал ленинградский «Спартак». Днепряне выиграли 2:1, согласно одним источникам дубль оформил Ярослав Балыкин, а согласно другим он забил победный гол с пенальти, а счет открыли именно вы. Не помните эту игру?
– Откровенно говоря, не очень (улыбается). Точнее, помню, что выиграли у ленинградцев, а забивал ли? Вполне мог и забить, но в заблуждение вводить не буду – просто не помню.

– А какой самый памятный матч за «Металлург» у вас был?
– Память у меня до сих пор на лице (улыбается). Видишь здесь шрам на левой брови (указывает пальцем)? Это – из Липецка. Мы там выиграли 2:0, я забил, а при этом мне голову разбили. Был фланговый навес, я в борьбе замыкаю головой, немного опережая защитника, но тот въехал в меня своим лбом. Смотрю: мяч в сетке, а у меня кровь на футболку течет. Выбежал наш врач Анатолий Нападенский (тоже легендарная фигура в днепровском футболе. – Прим. Д. М.), а у него же только зеленка (улыбается). Забрали меня сразу на скорой в больницу, когда игра еще шла, там уже зашивали. Следующий матч уже не играл, голова вся забинтована была.

– Однако, пожалуй, лучший матч у вас был в Херсоне, когда вы дубль оформили против местного «Спартака»?
– Было такое. Один на добивании забил, а второй красивый получился: нескольких защитников обыграл, вышел один на один и забил. Кстати, и тот матч я не доиграл, из-за травмы заменили. Тогда чуть ногу не оторвали. После этого меня в Херсон приглашал Серафим Холодков, который здесь «Металлург» тренировал, но я остался в Днепропетровске.

– Вы играли нападающего, но тогда же действовали в пять форвардов. У вас какая была позиция?
– Я был оттянутым нападающим, играл больше в центре. Холодков мне говорил: «Гера, у нас четыре форварда вперед бегут, а ты под ними. Если мяч потеряют, то первым встречаешь соперника». Я больше выполнял роль диспетчера. Техника у меня была хорошая, любил с мячом повозиться, накрутить соперника. А таким как раз по ногам и достается.

– Вы начинали играть в основе в 1958-м, когда еще выступал Михаил Дидевич. Каким вы его запомнили?
– Он как раз завершал, как и другие ветераны «Металлурга», которые дошли до полуфинала Кубка СССР в 1954 году. На их места приходили мы, молодые: Валерий Лапшин, Валентин Майдюк, Юрий Грибков, Юрий Курчанинов. Как раз происходила смена поколений. Дидевич, безусловно, был для футбольного Днепропетровска 1950-х настоящей звездой – что и говорить, человек играл за послевоенный ЦДКА. Он же договорился с армейцами о товарищеском матче, так Бобров и компания приехали уже командой ветеранов (это 1961 год. – Прим. Д. М.) и нашу команду класса «Б» 4:1 вынесли.

На поле с Дидевичем совсем немножко пришлось поиграть вместе, но теперь это уже больше с улыбкой вспоминаю. «Дед» (прозвище Дидевича. – Прим. Д. М.) ко мне хорошо относился, но довольно грубо, хотя грубо он относился ко всем. Он меня многому научил, как голеностоп ставить, правильно бить. Говорил мне: «Гера, смотри на поле, не под ноги на мяч, а на людей на поле». Он и поле видел, и удар был сумасшедший. Однако Дидевич тогда особо уже не бегал – принял и пробил, принял и пробил (в 1958 году Дидевич, «особо не бегая», забил за «Металлург» 16 мячей в 25 матчах, после чего завершил карьеру. – Прим. Д. М.), и требовал, чтобы ему передачи просто в ноги отдавали. И не дай Бог, чтобы пас был не точный или на ход, чтобы ему пришлось бежать, – тогда «Дед» просто на поле таким матом тебя обкладывал, что страшно становилось (улыбается). Забавный случай потом в Днепродзержинске был. Дидевич по завершении игровой карьеры принял тамошний «Химик», который с нами играл в классе «Б». И вот в гостевом матче я забиваю гол, а «Металлург» побеждает. После этого иду с поля, а «Дед» – нет, чтобы своим игрокам претензии высказывать, а на меня набросился с отборочным матом: мол, чего ты сюда приехал забивать (смеется).

– Нашел в газетной вырезке, что в конце 1959 года вас и Валентина Майдюка вызывали в сборную Украины.
– Да, памятный был момент. Приехал тогда за нами тренер Антон Идзковский, который собирал молодежную сборную республики. А вызвали еще и Юру Грибкова, но он из-за травмы не поехал, что-то у него было со спиной, поэтому мы с Майдюком отправились вдвоем. И был у нас на киевском стадионе «Динамо» матч с россиянами.

– Это была какая-то Спартакиада?
– Нет, игра была товарищеская, но принципиальная, поскольку победителя после этого отправляли в заграничную поездку куда-то в Африку. Ну, это тогда был очень мощный стимул. И настрой был такой, что победить нужно было обязательно. Игра получилась боевой, жесткой, и мы победили 2:0.

– Вы забивали?
– Нет. Первый точно Валик Майдюк забил, а второй, если не ошибаюсь Анатолий Крощенко. Матч закончился, мы радуемся, а дальше выясняется, что все равно за границу поедет команда РСФСР, мол, на них уже и документы оформили, а тогда это дело было очень непростое, чтобы что-то переоформлять. Нам пообещали, что вы со временем поедете, но куда там. Мы все по командам разъехались, и все.

– Майдюка в дальнейшем «Шахтер» забрал в высшую лигу. У вас были предложения?
– Да, меня Олег Ошенков также приглашал, но я не поехал.

– Что касается русских, то вы родились еще перед началом Второй мировой войны как раз в Свердловске (теперь – Екатеринбург). Как семья оказалась в Днепропетровске?
– У меня отец был на ответственной должности на железной дороге. Сначала переехали в Калугу, а в 1950 году – в Днепропетровск. Здесь он работал 19 лет в руководстве нашей железной дороги – тогда она называлась «сталинская», а сейчас «Приднепровская». Я же занимался спортом: и гимнастикой, и плаванием на Комсомольском острове, и легкой атлетикой. По вечерам во дворе играл в футбол. Первым моим тренером был Петр Третьяков на стадионе «Машиностроитель», где сейчас «Метеор» находится. Он работал со всеми командами завода Южмаш: и со взрослыми, и с детьми (Петр Ефимович Третьяков выступал за днепропетровскую «Сталь» в 1947–1948 годах, в 1949 году играл в высшей лиге за «Шахтер», потом судил матчи уровня класса «Б», а с 1954 по 1961 годы возглавлял областную Федерацию футбола. – Прим. Д. М.). Далее тренировался у Юрия Зайцева уже на «Металлурге», как раз в то время вышло постановление о том, что при командах мастеров обязательно должны были быть свои группы подготовки. Там я и оказался.

– Какой в целом антураж был тогда на матчах в Днепропетровске?
– Ажиотаж на играх был сумасшедший! Нас, футболистов, все знакомые просили достать билет на игру. Немного нам давали, но этого было мало. Мы перед играми жили на стадионе «Металлург» в так называемом «аквариуме» на втором этаже, а на первом были кассы, и там брали билеты для знакомых. А что было на матчах с Запорожьем! Это просто что-то невероятное! Иногда показывают фанатов на трибунах в Греции или Бразилии – так это «цветочки». Здесь болельщики дрались прямо на трибунах – приезжала пожарная машина и из брандспойта их успокаивала. А в целом, отношение к команде было очень серьезное. Мне кажется, что и футбол тогда любили больше, чем сейчас. Ты приходишь на тренировку, а на стадионе «Металлург» половина трибуны забита зрителями – стадион был открыт, и любой мог прийти, понаблюдать. Это сейчас все закрывают.

– Смотрю, у вас в «Трудовой книжке» первая запись в 1961 году – «завод имени Петровского, доменный цех, слесарь по ремонту 7 разряда».
– Да (смеется). Приходил туда за зарплатой. В дальнейшем уже Александр Макаров пригласил нас на Южмаш, и команда переехала туда.

– Как в целом происходил этот переход?
– Команда играла тогда плохо. Перед сезоном пригласили тренера из московского «Локомотива» Геннадия Забелина, но он был слабый, без понимания. Помощником у него был Игорь Волчок – известный специалист. Плюс привели с собой игроков, которые точно были, мягко говоря, не сильнее тех, кто здесь уже играл, и соответственно результат был у нас плохой. И однажды Макаров пригласил всех нас к себе в кабинет. Там у него кабинет – это целый зал. Были представители КБ «Южное» – и Янгель, и Уткин. Ну, и нам объявили, что решено заменить тренера, а команда переезжает с завода Петровского на Южмаш. И все, мы продолжили играть.

– Некоторые считают, что «Днепр» появился в 1962 году. А для вас «Металлург» и «Днепр» – это один клуб?
– Конечно, один. Это полностью одна и та же команда, продолжение одного клуба. Даже ни у кого и мысли не было их как-то разделять. Просто потом мы уже считались у них по профсоюзной линии на учете в Южмаше.

Из ракетчика – в тренеры

– Вы завершили игровую карьеру на профессиональном уровне в 23 года. Травмы?
– Да. Я ходил на костылях. Врачи говорили, что восстанавливаться нужно год. По привычке просто приходил на тренировку, смотрел и уходил. Однажды иду мимо механического техникума, а навстречу женщина: «Гера, это ты?» Это была моя классная руководительница в школе. И она буквально за руку меня, хромого, отвела в этот механический техникум: «Ты обязан сюда поступить». Да, он назывался «механический», а на самом деле это был ракетный техникум при Южмаше. Ну, и я увлекся этим делом, все равно бегать не мог. Учеба было очень интересной, и я этот техникум за два с половиной года закончил. Расписание было такое: с 8-ми до 13-ти идут теоретические занятия, потом – обед, и с 13.30 до вечера – практика, что и как делать. Но это не каждый день, а трижды в неделю. Ну, а по завершении техникума ты должен был отработать минимум один год по распределению. Как раз политическая ситуация в мире была напряженной, Хрущев лаптем в ООН стучал по трибуне, и весь наш выпуск направили в командировку в Красноярск, где был филиал Южмаша и проходили испытания ракет. Там половина специалистов из Днепропетровска была.

– Кем вы там работали?
– Инженером-испытателем.

– А какие именно ракеты? Теперь же это не секрет.
– Собирали 45-метровую ракету Янгеля дальнего действия. Ракета, которая несет ядерную боеголовку. Мы, корпусники, группа – 10 специалистов. Все очень серьезно, и когда погрузились в эту работу, то здесь точно было не до футбола (улыбается). А работали мы не просто до 17 часов, а постоянно еще и на пару часов задерживались: то обкатка объекта, то прозвонка цепочек, сигналы, контакты. У нас была наземная станция с полной проверкой до запуска. Готова к полету или нет.

– На самих испытаниях присутствовали?
– Издалека и один раз. За это все же другой отдел отвечал, так называемая «девятка». Они нам привозили уже сломанные конструкции для ремонта (улыбается). Однако самое смешное другое. Бежит ко мне коллега и кричит: «Гера, тебя вызывают в отдел кадров». Иду я туда, а начальник отдела из Днепропетровска говорит: «Гера, я же тебя помню, как ты в футбол за «Металлург» играл. У нас тут есть хоккейный «Енисей», а футбола нет. Давай так, я тебе даю еще одного местного парня, и вдвоем соберите команду, чтобы играть на первенство края». Так началась моя тренерская карьера. Был играющим тренером. Шесть игроков взяли из «Енисея», который был в высшей лиге чемпионата СССР по хоккею с мячом, у них все равно летом не сезон, и молодежи немного добрали. При этом я не был освобожден от основной работы, просто день рабочий был короче, а потом уже занимался футбольной командой. И так я в Красноярске продержался не один год, а целых два.

– Дома вы поиграли за одну из сильнейших любительских команд области ЗКЛ (завод им. Карла Либкнехта).
– Да, два года провел в ЗКЛ, параллельно работал на заводе, но в конце концов решил окончательно стать тренером, уволился и поступил в наш институт физкультуры. Ох, не хотели меня отпускать: «Как так, мы тебя учили, ты – ракетчик, а тут со своим футболом», но я уже решил идти. Там я учился с 1971 по 1976 годы, потом были курсы повышения квалификации в Киеве, а дальше уже я и московскую ВШТ закончил.

Днепр-75

– Как оказались в «Днепре-75»?
– Параллельно с учебой в нашем институте начал работать тренером в Павлоградском районе. Был там замечательный человек – Иван Семенович Обдула. Односельчане называли его отцом. Он многое построил на селе и команду футбольную создал, но потом его посадили (кавалер нескольких орденов, удостоенный двух золотых медалей «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», был арестован на 11 месяцев без предъявления обвинения, после чего его выпустили. – Прим. Д. М.). Он буквально жил футболом, и команда, которая потом вышла во Вторую лигу чемпионата СССР, где была одним из лидеров, – это его детище. Садились с ним, обсуждали, кого в состав поставить, кого пригласить. Интересовался всем. Команды сильные в Павлоград приезжали на товарищеские матчи. Так, однажды к нам свою команду привез Борис Дановский, который тогда работал тренером в группе подготовки при команде «Днепр». Вот он и сказал, что организовывается школа, приходи работать. Поговорили и договорились.

– Какую команду приняли?
– Так случилось, что у меня сын 1966 года рождения. В прошлом году он ушел из жизни... Поиграл за дубль «Днепра», у меня в Павлограде во Второй лиге был, но из-за травмы рано завершил, также детским тренером потом работал... Вот этот 1966 год рождения я и взял тренировать. Очень хорошая команда у нас была, обыгрывали всех подряд. У меня там и Андрей Сидельников начинал, но он 1967 года рождения и потом я его передал Виталию Мусиенко. А так, уже в 1983 году несколько ребят вместе с сыном пошли в дубль «Днепра», а в следующем году они стали чемпионами СССР среди дублеров.

В 1983 году мы вышли в финальный турнир среди всех школ СССР. Полуфинал играли в Ленинграде, и там мы прошли местную «Смену», московский ФШМ и «Алгу» из Фрунзе, а параллельно приехал «Днепр» играть с «Зенитом» в высшей лиге. Тренер дубля Евгений Жучков говорит: «Дай несколько ребят сыграть, у нас народу не хватает». Так днем ​​ребята обыграли ленинградскую «Смену», а вечером они же пошли и «Зенит» разгромили 3:0 в первенстве дублеров. В московском финальном турнире мы разделили 3–4-е места. Много было талантливых ребят, но настоящими звездами не стали. Юра Кривченко, Олег Сухомлин надежды подавали…

Вторая лига СССР

– Два сезона вы работали главным тренером в командах Днепропетровщины во Второй лиге чемпионата СССР. Что там было любопытного?
– Ничего (улыбается), 26 команд в два круга – полсотни матчей. Уже тогда пошли разговоры о том, чтобы сделать буферную зону Второй лиги, а для того, чтобы туда попасть, нужно было закончить чемпионат в первой десятке (буферную зону официально сделали чуть позже, в 1990 году, а говорим о чемпионате-1987. – Прим. Д. М.). Так сложилось, что в последнем туре павлоградский «Шахтер» принимал «Кривбасс». Мы уже в десятку не попадаем, а «Кривбасс» – на 11-м месте. Накануне мне звонят по телефону из спортивного руководства области и говорят: мол, вам все равно, а Кривому Рогу нужно, мы же одна область, проиграйте. Я собрал ребят перед матчем, говорю, так и так, решайте сами: если играем, то играем, а нет, значит решайте сдавать игру. Ребята о деньгах спрашивают, говорю, что должны быть. Решили сдавать, из «Кривбасса» чемодан с деньгами передали. Я капитану сказал, что меня все это не касается как хотите, делите, даже не знаю, сколько им там дали. Вечером после матча капитан ко мне зашел с деньгами: «Это для вас, Герман Валентинович, команда скинулась». Нет, говорю, ничего не надо, с меня потом за эти деньги стребуют, а кто-то из игроков все равно расскажет.

Итак, игру сдали, сезон завершился, все пошло кувырком: болельщики пишут письма, что игру «Кривбассу» продали, как так можно, нужно было выигрывать у принципиального соперника. Я сразу пишу заявление об увольнении по собственному желанию и возвращаюсь домой. Немного времени прошло и приехали ко мне представители «Кривбасса»: «Герман Валентинович, приходите к нам». «А где Миша Фоменко, который вас тренировал?» – спрашиваю. «Да у него все хорошо, он уже «Гурию» из Ланчхути возглавил, которая из высшей лиги вылетела», – говорят. Встретился я с Фоменко в Кривом Роге, он мне там бумаги по команде передавал. Говорит: «Герман, беги отсюда. Здесь у них базы нет, денег нет. Куча ГОКов, заводов, но денег не дают».

На том и разошлись. Начал работать. Кого-то добрал, но в принципе игроки там были.

– Сергей Мотуз, например…
– Ох, как я с ним намучился! Он столько портил. На гитаре играл, постоянные пьянки организовывал. Опять же нет никакой базы – футболисты живут на квартирах, и за ними никак не уследишь. Никакого режима. Где-то подрались – Мотуз кому-то рожу набил, он же такой заводной. Милицию вызвали, я их оттуда вытаскиваю. Хочу его отчислить, но секретарь местного горкома партии говорит: «Ну что вы, он же футболист хороший. Лидер команды, наша звезда. Просто с ним следует работать, вот и работайте».

Ну, а как с ним работать? Еще раз с ним поговорил, он обещал исправиться, ну, и что? Не прошло и недели, поехали мы на игру со СКА в Одессу. Все, как обычно, перед матчем захожу в раздевалку, делаю установку, кто, где, как должен сыграть, дальше выхожу, и там ребята на пару минут остаются между собой поговорить. Пошел на тренерскую скамью, и начинается игра. Смотрю, а Мотуз как-то странно себя ведет. Пасы не туда, движения какие-то странноватые. На трибунах начинают смеяться, а там еще одесская публика такая с юмором своим особенным: «Наркоманы из Кривого Рога приехали». Я его заменил, а он действительно под кайфом, запаха алкоголя нет, а так бы еще в раздевалке заметил.

Возвращаемся в Кривой Рог, говорю Мотузу: «Ты или сам пиши заявление об увольнении, или я тебя по статье уберу. Ты мне слово давал. Мало того, опозорил всю команду». Однако его все равно оставили в команде. Мне там администратор команды стал еще какие-то бумажки подсовывать на подпись, мол, Герман Валентинович, нужно, чтобы вы здесь документы подписали. А там какие-то финансовые ведомости на большие суммы, а денег при этом в команде нет. Я тогда уже не выдержал, пришел к спортивному руководству города и сам заявление об увольнении подал. В таких условиях работать было просто невозможно. Знаю, что заменивший меня тренер подписывал такие ведомости, и по завершении сезона у него были большие проблемы. Так что впечатления от Второй лиги у меня остались не самые лучшие (улыбается).

Зарождение женского футбола

– Вернулся я к работе в «Днепр-75», и через некоторое время приходит разнарядка о том, что нужно развивать женский футбол, и при каждом клубе высшей лиги должна быть своя женская команда. Это решили спустить на нашу школу, но и свой бюджет под это был. Провели собрание, где директор школы Валерий Лапшин предложил мою кандидатуру. Я к этому особо и не стремился, тем более что у меня как раз выпускной год был, мы играли в чемпионате Украины. Как раз на собрании и представители руководства были – те, кто деньги распределяет. Я и говорю, что готов работать, но только по совместительству, то есть школу не оставлю: с 16 до 17.30 тренирую парней, а после нее могу уже и девушек тренировать. Тренировки на ВРЗ проходили (стадион имени Петра Лайко на левом берегу. – Прим. Д. М.). Конечно, проблем было немало. В первую очередь, кого набирать, где набирать? В начале 1970-х Леонид Гузик пытался развить женский футбол, создал команду, несколько товарищеских матчей по разным городам провел, но на том и все. Прошло более 15 лет, и кто из этих футболисток остался и по сколько им уже лет? Пошли в институт физкультуры, там искали в основном девушек из легкой атлетики, кого-то из гандбола взяли. Однажды собрал их, начал работать. Специфика там, конечно, особенная (улыбается). Девушки писклявые, капризные, с характером. Если у тебя нет какого-то авторитета среди них, то вообще работать невозможно. Ты ей что-то говоришь, а она на тебя посмотрит и скажет: «Ой, да что ты понимаешь?!». Но ничего, работали, играли – стали чемпионами Первой лиги чемпионата СССР. Сначала выиграли свою подгруппу, а в финальном матче выиграли у подмосковной Каширы и заняли общее 1-е место. А в высшей лиге с командой я недолго проработал, потому что очень много времени на это уходило – большие разъезды по всему СССР, а я больше стремился работать в школе. Хотя и там команда вполне достойно выступила – заняла 4-е место из 12-ти команд в своей подгруппе.

– Пожалуй, главный результат работы в женской команде – это появление жены? (улыбаемся) Как вы познакомились?
– Поехали мы на игру в тогдашний Ленинград, вот оттуда я Елену и привез вместе с подругой. Увидел ее в игре за местную команду, кажется, команда обувной фабрики была. А у меня тогда еще и игроков мало было, на замене одна или две были только. Смотрю, у них на левом фланге девушка бегает, носится без устали по всей бровке. Ну, и еще одна девушка понравилась в центре поля. После матча подхожу к ним, спрашиваю, не хотят ли они за «Днепр» поиграть? А они еще оказались подругами и сразу согласились. Однако здесь некоторые сложности были. У подруги мама одна там осталась и заболела, поэтому девушка вернулась в Ленинград, хотя я предлагал сюда и маму перевезти. Ну, а Елена осталась, хоть и тяжеловато ей было. Причем из Ленинграда за ней приезжали, назад звали, но она осталась здесь (улыбается). Вот прошли годы, и Елена Кудзиева долгое время работала главным тренером юношеской сборной Украины U-15, возглавляла местную «Злагоду», «Днепр-1» – выиграла многое и в футзале, и в футболе. Со сборной в прошлом году стала победительницей турнира развития УЕФА. Наш сын Руслан также тренирует днепровскую команду девушек, разные советы ему даю (улыбается). Есть и у него уже успехи, хотя тренерством стал заниматься не так давно: уже в этом году выиграл чемпионат области в двух возрастных категориях по девушкам, причем по футзалу. Теперь жду победы в футболе большом.

– Можно сказать, что в женском футболе у ​​вас уже просто династия.
– Да (улыбается).

– В прошлом году ушел из жизни ваш сын Игорь Кудзиев. Давайте о нем поговорим. Он три года выступал в дубле «Днепра», а последней его командой стал павлоградский «Шахтер» в 1987 году под вашим руководством. Почему его карьера на этом завершилась только в 21 год?
– Он после Павлограда пошел играть за киевский СКА. Но травмы. Это уже что-то наше фамильное. К сожалению… И у него же так, как и у меня, голеностоп чуть не пополам. Это в СКА было. Где-то в Харькове они играли, его намеренно скосили. Даже потом схватка была на поле: пятерых удалили и нескольких дисквалифицировали, и ему тоже дали. Так он и травмирован, и дисквалифицирован. В тот момент Игорь просто пал духом, еще и в его семье с женой сложная была ситуация. Впоследствии получилось вернуть его к нормальной жизни, и Игорь стал хорошим детским тренером, хорошие воспитанники у него были. Некоторое время он в «Днепре-75» работал, где ему группу подобрали, а затем в ДЮСШ-12, МДЮСШ.

– Из ваших иностранных поездок с командами, какая запомнилась больше всего?
– Последней моей командой в «Днепре-75» стал 1979 год рождения. Мы заняли 2-е место в чемпионате Украины, вслед за киевским «Динамо». В ФФУ пришел запрос из Италии на представительный турнир, куда вызвали чемпиона страны, но в то же время у «Динамо» был турнир во Франции. Поэтому отправили нас. Главный приз мы там не выиграли, но миланский «Интер» обыграли, при этом в протоколе матча писали «Динамо» Киев. Однако это был наш «Днепр-75»…

Дмитрий МОСКАЛЕНКО, специально для Sport.ua

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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