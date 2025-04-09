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  4. Гаэль Монфис – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
09 апреля 2025, 13:48 |
256
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Гаэль Монфис – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира АТР 1000 в Монте-Карло

09 апреля 2025, 13:48 |
256
0
Гаэль Монфис – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

9 апреля французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 44) продолжит выступления на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В 1/16 финала француз сыграет против «нейтрала» Андрея Рублева (АТР 9). Поединок пройдет вторым запуском на Court Des Princes после игры Легечка – Музетти. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

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Это будет четвертая встреча соперников. Счет 2:1 в пользу Рублева.

Победитель противостояния в 3-м раунде встретится либо с Флавио Коболли, либо с Артуром Фисом.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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