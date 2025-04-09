Гаэль Монфис – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 апреля французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 44) продолжит выступления на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В 1/16 финала француз сыграет против «нейтрала» Андрея Рублева (АТР 9). Поединок пройдет вторым запуском на Court Des Princes после игры Легечка – Музетти. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

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Это будет четвертая встреча соперников. Счет 2:1 в пользу Рублева.

Победитель противостояния в 3-м раунде встретится либо с Флавио Коболли, либо с Артуром Фисом.

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