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  4. Игрок Астон Виллы решил спровоцировать ПСЖ накануне матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 13:44 |
724
0

Игрок Астон Виллы решил спровоцировать ПСЖ накануне матча Лиги чемпионов

Эмилиано Мартинес продолжает привлекать к себе внимание

09 апреля 2025, 13:44 |
724
0
Игрок Астон Виллы решил спровоцировать ПСЖ накануне матча Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

9 апреля состоится матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором сыграют французский ПСЖ и английская «Астон Вилла».

Подопечные Унаи Эмери уже прибыли в Париж, где журналисты и болельщики обратили внимание на внешний вид голкипера Эмилиано Мартинес.

Аргентинец одел бейсболку, на которой было изображено петух (эмблема сборной Франции – прим) и четыре титула, которые вратарь завоевал в составе национальной сборной – два Кубка Америки, Финалиссима и чемпионат мира 2022 года, когда в финале была побеждена как раз сборная Франции.

Местные фанаты такой поступок не оценили и раскритиковали Мартинеса в социальных сетях.

Поединок ПСЖ – Астон Вилла пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов ПСЖ - Астон Вилла ПСЖ Астон Вилла Эмилиано Мартинес
Николай Титюк Источник: Footmercato
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