Игрок Астон Виллы решил спровоцировать ПСЖ накануне матча Лиги чемпионов

9 апреля состоится матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором сыграют французский ПСЖ и английская «Астон Вилла».

Подопечные Унаи Эмери уже прибыли в Париж, где журналисты и болельщики обратили внимание на внешний вид голкипера Эмилиано Мартинес.

Аргентинец одел бейсболку, на которой было изображено петух (эмблема сборной Франции – прим) и четыре титула, которые вратарь завоевал в составе национальной сборной – два Кубка Америки, Финалиссима и чемпионат мира 2022 года, когда в финале была побеждена как раз сборная Франции.

Местные фанаты такой поступок не оценили и раскритиковали Мартинеса в социальных сетях.

Поединок ПСЖ – Астон Вилла пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.