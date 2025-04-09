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  4. «Цифры доказывают его силу». Экс-форвард Ромы оценил игру Довбика
Италия
09 апреля 2025, 13:29 |
677
0

«Цифры доказывают его силу». Экс-форвард Ромы оценил игру Довбика

Маурицио Йорио выделил преимущества и недостатки украинца

09 апреля 2025, 13:29 |
677
0
«Цифры доказывают его силу». Экс-форвард Ромы оценил игру Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший футболист итальянской «Ромы» Маурицио Йорио оценил игру украинского форварда Артема Довбика в текущем сезоне:

«Цифры доказывают его силу, это неоспоримо. Но я вижу его немного прямолинейным, с его физическими данными он должен гораздо больше помогать команде продвигаться вперед, как это делает Лукаку.

Украинец пытается так играть, но вы можете видеть, что это вынужденно, потому что Раньери справедливо просит его об этом. У него другие характеристики, для него нужно подавать в штрафную. Без Дибалы он получает меньше мячей, и в целом такие игроки, как Пеллегрини и Суле, должны забивать больше. Их голы отсутствуют, как и у украинца в больших матчах», – прокомментировал Йорио.

В текущем сезоне Довбик провел 40 матчей в составе римского клуба во всех турнирах, где забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи. Украинец занимает восьмое место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик
Николай Титюк Источник: Roma News
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