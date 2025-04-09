Украина. Премьер лига09 апреля 2025, 12:49 |
424
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Неожиданное усиление для Шахтера. Степан присоединился к горнякам
Фото кота-блогера в футболке донецкого клуба было опубликовано в социальных сетях
09 апреля 2025, 12:49 |
424
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Известный украинский кот-блогер Степан «присоединился» к донецкому «Шахтеру» – соответствующие фото были опубликованы в социальных сетях.
В украинском клубе он будет отвечать за благотворительность. Вместе с командой кот будет собирать деньги на бронетранспортер M113.
На снимках он позирует с собственной футболкой и клубной атрибутикой.
ФОТО. Кот Степан «присоединился» к донецкому «Шахтеру»
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Буде найкращим бомбардиром і Динамо класти пачками
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