Неожиданное усиление для Шахтера. Степан присоединился к горнякам

Известный украинский кот-блогер Степан «присоединился» к донецкому «Шахтеру» – соответствующие фото были опубликованы в социальных сетях.

В украинском клубе он будет отвечать за благотворительность. Вместе с командой кот будет собирать деньги на бронетранспортер M113.

На снимках он позирует с собственной футболкой и клубной атрибутикой.

ФОТО. Кот Степан «присоединился» к донецкому «Шахтеру»