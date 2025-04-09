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  4. Неожиданное усиление для Шахтера. Степан присоединился к горнякам
Украина. Премьер лига
09 апреля 2025, 12:49 |
424
2

Неожиданное усиление для Шахтера. Степан присоединился к горнякам

Фото кота-блогера в футболке донецкого клуба было опубликовано в социальных сетях

09 апреля 2025, 12:49 |
424
2
Неожиданное усиление для Шахтера. Степан присоединился к горнякам

Известный украинский кот-блогер Степан «присоединился» к донецкому «Шахтеру» – соответствующие фото были опубликованы в социальных сетях.

В украинском клубе он будет отвечать за благотворительность. Вместе с командой кот будет собирать деньги на бронетранспортер M113.

На снимках он позирует с собственной футболкой и клубной атрибутикой.

ФОТО. Кот Степан «присоединился» к донецкому «Шахтеру»

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Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Николай Титюк Источник: Instagram
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Tom
Буде найкращим бомбардиром і Динамо класти пачками
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