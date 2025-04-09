Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Астон Вилла
Первый поединок между этими командами состоится 9 апреля в 22:00 по Киеву
9 апреля ПСЖ в столице Франции примет Астон Виллу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25.
Встреча состоится на стадионе Парк-де-Пренс в Париже и начнется в 22:00 по Киеву.
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Парижане в плей-офф прошли Ливерпуль в серии послематчевых пенальти после обменами побед по 1:0. Вилланы разбили Брюгге 6:1 по сумме двух поединков.
Ответная игра между Астон Виллой и ПСЖ пройдет 15 апреля в Бирмингеме. Победитель противостояния в полуфинале встретится либо с Арсеналом, либо с Реалом Мадрид.
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Астон Вилла
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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