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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 12:55 | Обновлено 09 апреля 2025, 12:56
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Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Астон Вилла

Первый поединок между этими командами состоится 9 апреля в 22:00 по Киеву

09 апреля 2025, 12:55 | Обновлено 09 апреля 2025, 12:56
20
0
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Астон Вилла
Коллаж Sport.ua

9 апреля ПСЖ в столице Франции примет Астон Виллу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25.

Встреча состоится на стадионе Парк-де-Пренс в Париже и начнется в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Парижане в плей-офф прошли Ливерпуль в серии послематчевых пенальти после обменами побед по 1:0. Вилланы разбили Брюгге 6:1 по сумме двух поединков.

Ответная игра между Астон Виллой и ПСЖ пройдет 15 апреля в Бирмингеме. Победитель противостояния в полуфинале встретится либо с Арсеналом, либо с Реалом Мадрид.

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Астон Вилла

ПСЖ – Астон Вилла
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Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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