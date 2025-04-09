В Карпатах лаконично отреагировали на слухи об увольнении Езерского

В «Карпатах» лаконично отреагировали на слухи об увольнении украинского специалиста Владимира Езерского. Клуб опроверг эту информацию.

– Можете ли подтвердить информацию об увольнении Владимира Езерского?

– Нет. В настоящее время контракт с Владимиром Езерским не прекращен, – говорится в заявлении клуба.

Ранее появилась информация, что львовский клуб уволил Езерского, потому что он предлагал игроку Карпат Артуру Шаху сменить агента перед матчем сборной Украины U-20.

Езерский работает в Карпатах с декабря 2023 года. Также он ассистент главного тренера молодежной сборной Украины.