В Карпатах лаконично отреагировали на слухи об увольнении Езерского
В клубе заявили, что специалист пока находиться на контракте с клубом
В «Карпатах» лаконично отреагировали на слухи об увольнении украинского специалиста Владимира Езерского. Клуб опроверг эту информацию.
– Можете ли подтвердить информацию об увольнении Владимира Езерского?
– Нет. В настоящее время контракт с Владимиром Езерским не прекращен, – говорится в заявлении клуба.
Ранее появилась информация, что львовский клуб уволил Езерского, потому что он предлагал игроку Карпат Артуру Шаху сменить агента перед матчем сборной Украины U-20.
Езерский работает в Карпатах с декабря 2023 года. Также он ассистент главного тренера молодежной сборной Украины.
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