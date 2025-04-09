Рауль АСЕНСИО: «Реал уверен, что сделает камбэк в матче против Арсенала»

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио поделился эмоциями после разгромного поражения своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

«Это была трудная игра, мы не выложились на 100%, но я думаю, что у нас есть много возможностей для усовершенствования. Мы будем упорно работать, чтобы показать хорошую игру, переломить ситуацию и почувствовать себя лучше. Мы будем держаться вместе как команда, будем работать настойчиво и увидим изменение по отношению к делу.

Если какая-нибудь команда в мире и может отыграться, то это мы. Мы должны выложиться на 100% на Бернабеу, нам нужна поддержка наших болельщиков. Команда уверена, что сделает камбэк.

Это была очень трудная игра, не все пошло так, как мы планировали. Мы сосредоточимся на позитиве, который мы можем вынести с сегодняшнего вечера. У нас впереди неделя тяжелой работы, чтобы исправить ситуацию», – сказал Асенсио.

На нашем сайте доступен обзор матча «Арсенал» – «Реал», где лондонцы не оставили шансов «сливочным».