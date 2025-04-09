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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 12:59 | Обновлено 09 апреля 2025, 13:09
394
1

Рауль АСЕНСИО: «Реал уверен, что сделает камбэк в матче против Арсенала»

Защитник «Реала» верит в силу «сливочных» перед ответным матчем против «Арсенала»

09 апреля 2025, 12:59 | Обновлено 09 апреля 2025, 13:09
394
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Рауль АСЕНСИО: «Реал уверен, что сделает камбэк в матче против Арсенала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио поделился эмоциями после разгромного поражения своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

«Это была трудная игра, мы не выложились на 100%, но я думаю, что у нас есть много возможностей для усовершенствования. Мы будем упорно работать, чтобы показать хорошую игру, переломить ситуацию и почувствовать себя лучше. Мы будем держаться вместе как команда, будем работать настойчиво и увидим изменение по отношению к делу.

Если какая-нибудь команда в мире и может отыграться, то это мы. Мы должны выложиться на 100% на Бернабеу, нам нужна поддержка наших болельщиков. Команда уверена, что сделает камбэк.

Это была очень трудная игра, не все пошло так, как мы планировали. Мы сосредоточимся на позитиве, который мы можем вынести с сегодняшнего вечера. У нас впереди неделя тяжелой работы, чтобы исправить ситуацию», – сказал Асенсио.

На нашем сайте доступен обзор матча «Арсенал» – «Реал», где лондонцы не оставили шансов «сливочным».

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Рауль Асенсио Реал Мадрид Лига чемпионов Арсенал Лондон Арсенал - Реал
Олег Вахоцкий Источник: ФК Реал Мадрид
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Комментарии 1
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Mark4854590
Впевненість це звісно добре. Але і Арсенал просто так путівку у півфінал не віддасть
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