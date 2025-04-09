Флик обидел звезду Барселоны. Он может уйти из клуба
Рональд Араухо недоволен своим статусом в команде
Уругвайский защитник Рональд Араухо может покинуть каталонскую «Барселону» летом 2025 года, сообщает издание El Nacional.
По информации источника, 26-летний футболист недоволен потерей места в стартовом составе команды – сейчас Ханси Флик считает основной парой защитников тандем Пау Кубарси и Иньиго Мартинеса. Из-за этого Араухо обиделся на главного тренера «сине-гранатовых».
В сезоне 2024/25 Рональд Араухо провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать Рональда Араухо ради нового контракта Ламина Ямаля.
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