Флик обидел звезду Барселоны. Он может уйти из клуба

Уругвайский защитник Рональд Араухо может покинуть каталонскую «Барселону» летом 2025 года, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, 26-летний футболист недоволен потерей места в стартовом составе команды – сейчас Ханси Флик считает основной парой защитников тандем Пау Кубарси и Иньиго Мартинеса. Из-за этого Араухо обиделся на главного тренера «сине-гранатовых».

В сезоне 2024/25 Рональд Араухо провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать Рональда Араухо ради нового контракта Ламина Ямаля.