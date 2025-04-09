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  4. Флик обидел звезду Барселоны. Он может уйти из клуба
Испания
09 апреля 2025, 11:43 |
1682
0

Флик обидел звезду Барселоны. Он может уйти из клуба

Рональд Араухо недоволен своим статусом в команде

09 апреля 2025, 11:43 |
1682
0
Флик обидел звезду Барселоны. Он может уйти из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Уругвайский защитник Рональд Араухо может покинуть каталонскую «Барселону» летом 2025 года, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, 26-летний футболист недоволен потерей места в стартовом составе команды – сейчас Ханси Флик считает основной парой защитников тандем Пау Кубарси и Иньиго Мартинеса. Из-за этого Араухо обиделся на главного тренера «сине-гранатовых».

В сезоне 2024/25 Рональд Араухо провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать Рональда Араухо ради нового контракта Ламина Ямаля.

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Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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