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Кубок Украины
09 апреля 2025, 11:29 |
1474
1

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина определилась, где сыграет с Динамо в Кубке Украины

Полуфинальный матч Кубка Украины состоится во Львове

09 апреля 2025, 11:29 |
1474
1
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина определилась, где сыграет с Динамо в Кубке Украины
ФК Буковина.

Представители «Буковины» официально определились с местом проведения полуфинального матча Кубка Украины против «Динамо». Об этом пишет пресс-служба.

По официальной информации, матч «Буковина» – «Динамо» состоится во Львове. Клуб из Черновцов сыграет против «бело-синих» в среду, 23 апреля.

«Согласно Регламенту Кубка Украины матчи, начиная с четвертьфинальной стадии турнира, должны проводиться на стадионах, соответствующих нормам категорийности стадионов 3-й и 4-й категории или быть в списке стадионов, имеющих право принимать поединки УПЛ. Комитет по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ разрешил нам провести четвертьфинальный кубковый матч против сумской «Виктории» в Черновцах, поскольку футбольным клубом «Буковина» были проведены необходимые работы на стадионе и устранены все недостатки и замечания в отведенный для этого срок. Также одним из факторов было то, что обе команды – представители Первой лиги. Но наш стадион все еще не подходит во все необходимые критерии для проведения матча 1/2 финала Кубка Украины.

Есть целый список требований, которым не отвечает стадион «Буковина» для того, чтобы принимать полуфинальный поединок кубкового турнира. К сожалению, оперативно устранить все недостатки у нас физически нет возможности, поэтому с «Динамо» сыграем во Львове на стадионе «Украина». Жаль, что этот исторический матч состоится не в Черновцах, ведь для нашего города, для наших болельщиков – это по-настоящему эпохальное событие. Мы бы очень хотели сыграть против «Динамо» на стадионе «Буковина» при поддержке родных болельщиков, однако будем принимать киевлян во Львове», – отметил директор черновицкого клуба Игорь Наболотный.

Ранее сообщалось, что Динамо уговорило Буковину сменить место проведения полуфинального Кубка Украины.

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Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка
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Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
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Комментарии 1
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DK2025
Ну и чудненько. Их Львова можно не уезжать и спокойно готовиться к матчу с кротами. Которые положат зубы на полку в игре с Полесьем и измочаленные выйдут на игру с нами. А мы можем сыграть с Буковиной резервом и встретить остатки восточной Барселоны во всеоружии. Динамо - вперед!!!
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